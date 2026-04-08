El programa dirigido por Javier Granados versará este jueves, a las 18:30 horas, sobre la supervivencia del régimen de los ayatolás frente a los devastadores ataques armados de Estados Unidos e Israel

La capacidad del régimen de Irán para resistir a los devastadores ataques armados de Estados Unidos e Israel está sorprendiendo. Ni la destrucción de su armamento, de infraestructuras o la muerte de decenas de mandos militares y autoridades políticas ha logrado la caída del régimen de los ayatolás. Este es uno de los asuntos que abordará este jueves 9 de abril, a las 18:30 horas, el programa de La Radio Canaria ‘El Análisis Internacional’.

Para ello, en el programa dirigido por Javier Granado se entrevistará a Ignacio Álvarez Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los principales factores para entender la resistencia iraní es el error de Estados Unidos para calcular la capacidad de aguante de Teherán. Sin embargo, son muchos los expertos que aseguran que los estudios eran los correctos, sólo que los dirigentes políticos en Washington los desoyeron.

El programa `El Análisis Internacional´ de La Radio Canaria está dirigido por Javier Granados.

Ausencia de rebeliones internas

Además, se tratará la ausencia de rebelión interna, que era en un principio uno de los argumentos más utilizados por las autoridades estadounidenses. Los ataques indiscriminados sobre las infraestructuras civiles, el daño que se está provocando en todo el país, junto a las represalias del régimen, son los factores que mejor explican la ausencia de rebeliones contra las autoridades. Tampoco se esperan desde las minorías que viven en Irán. Muchas de ellas, como la de los kurdos, no se fían de los planes futuros de los estadounidenses en la región.

El programa finalizará planteando la cuestión de un acuerdo de paz que parece hoy día muy alejado al entrar ya en la sexta semana de la guerra y con las posturas de Estados Unidos e Irán opuestas. Mientras que Washington pide una rendición casi incondicional, Teheran se siente fuerte ante su dominio del estratégico estrecho de Ormuz.