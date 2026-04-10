El lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández irá como árbitro principal acompañado de un equipo que completa el también canario José Enrique Naranjo como árbitro asistente

Equipo arbitral español que estará en el Mundial de fútbol. Imagen RFEF

El árbitro lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández, al que acompañarán en su equipo el grancanario José Enrique Naranjo y el gallego Diego Sánchez, representará al arbitraje español en el próximo Mundial de fútbol que se celebrará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Desde el VAR, el madrileño Carlos del Cerro Grande será el otro español que irá a la gran cita.

Alejandro Hernández está entre los 52 asistentes elegidos por FIFA, mientras Carlos del Cerro será uno de los 30 VAR seleccionados para el evento futbolístico por excelencia. Sánchez y Naranjo aparecen en el listado de los 88 asistentes. El Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Las designaciones, según el máximo organismo del fútbol, se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

El equipo arbitral de la FIFA tendrá su sede en Miami, donde los árbitros seleccionados se reunirán para un seminario de preparación de diez días que empezará el 31 de mayo. Al finalizar dicho seminario, los miembros del equipo arbitral de vídeo se trasladarán a Dallas, donde estará la sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que los árbitros, asistentes y personal de apoyo permanecerán en Miami.