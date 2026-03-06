El proyecto del Instituto de Tecnologías Biomédicas impulsado añadirá seis plantas al edificio y más espacio para investigación científica en la isla

El Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (Bioavance) impulsan la segunda fase del Instituto de Tecnologías Biomédicas (ITB), que contempla la ampliación del edificio con seis nuevas plantas para reforzar la investigación científica en la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que esta iniciativa supone una apuesta por la innovación y el talento que se forma en la isla, con el objetivo de que los investigadores puedan desarrollar aquí su carrera profesional y contribuir a una economía basada en el conocimiento.

El Cabildo ampliará el Instituto de Tecnologías Biomédicas de Tenerife. Cabildo de Tenerife

Ampliación de 4.000 metros cuadrados

Además, la ampliación permitirá responder al crecimiento de la actividad científica del centro con nuevos laboratorios, salas de cultivo celular, espacios técnicos y zonas de trabajo para el personal investigador. Además, el proyecto prevé una ampliación mínima de 4.000 metros cuadrados que se construirá sobre el actual edificio.

La actuación forma parte de la estrategia para reforzar el polo científico del entorno del Hospital Universitario de Canarias. La inversión prevista supera los 10,5 millones de euros y permitirá ampliar las capacidades del centro en investigación biomédica.