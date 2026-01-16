ES NOTICIA

El Cabildo de Lanzarote y el Colegio de Farmacéuticos firman un acuerdo para promover la salud

El acuerdo integra a las farmacias de Lanzarote y La Graciosa en la estrategia insular de salud comunitaria

El Cabildo de Lanzarote y el Colegio de Farmacéuticos firman un acuerdo para promover la salud. Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas han firmado un protocolo de colaboración para reforzar la promoción de la salud, la prevención y la inclusión social en la isla. El acuerdo incorpora a las 45 farmacias de Lanzarote y al botiquín farmacéutico de La Graciosa a las políticas insulares de bienestar, en el marco de la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que el protocolo reconoce el papel de las farmacias como espacios de proximidad y contacto directo con la ciudadanía, capaces de detectar situaciones de vulnerabilidad y orientar sobre recursos sociosanitarios.

Difusión de campañas públicas

En la misma línea, el consejero de Bienestar Social e Igualdad, Marci Acuña, subrayó que la colaboración permitirá reforzar la difusión de campañas públicas en ámbitos como la salud mental, la prevención de adicciones, la violencia de género y la inclusión social.

Por su parte, la representante del Colegio Oficial de Farmacéuticos en Lanzarote y La Graciosa, Alicia Wildpret, señaló que el acuerdo mejorará la atención prestada desde las oficinas de farmacia gracias a acciones formativas específicas. El protocolo prevé para 2026 varias campañas y programas coordinados entre ambas instituciones, alineados con la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y la Red de Islas y Ciudades Saludables.

