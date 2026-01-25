ES NOTICIA

El escenario del Carnaval de Lanzarote regresa al Recinto Ferial

Redacción RTVC
El antiguo Recinto Ferial de Arrecife será el escenario del Carnaval 2026, debido a problemas administrativos

Lanzarote trasladará este 2026 su escenario del carnaval, pues tras varias ediciones celebrándose el en Agramar, este año, volverá al Recinto Ferial de la isla, por problemas administrativos.

Motivo del nuevo escenario

Así es que, el antiguo recinto ferial de Arrecife será el escenario del Carnaval 2026, debido a problemas administrativos y legales que han impedido mantener la programación prevista en el recinto de Agramar.

En una carta dirigida a los carnavaleros y carnavaleras de la capital de Lanzarote, el concejal de Fiestas de la capital de la isla, ha explicado que ha caído el contrato marco que daba cobertura al escenario, junto a la posibilidad de tramitar uno nuevo en los plazos disponibles.

Además, la sobrecarga administrativa del Ayuntamiento por requerimientos de la Fiscalía, han obligado a tomar una decisión no deseada, pero necesaria, para que el Carnaval de Arrecife 2026, no llegue a suspenderse.

