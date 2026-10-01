Podemos anuncia su apoyo a ambas iniciativas y el PNV respaldará la primera con un “sí crítico”, mientras Junts decidirá esta noche el sentido de su voto

El pleno del Congreso votará mañana los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, aunque el respaldo parlamentario se presenta desigual. El primero, que defenderá la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuenta con más posibilidades de salir adelante, pero necesita que Junts al menos se abstenga.

RTVC

Tras el anuncio de Podemos de que votará a favor de ambos textos, el Ejecutivo cuenta, según el reparto de votos previsto, con 171 apoyos y 171 votos en contra para convalidar el primer decreto. Los siete diputados de Junts resultan, por tanto, decisivos para el resultado.

Junts decidirá esta noche

Una abstención de Junts permitiría la convalidación del primer decreto si la diputada de Coalición Canaria vota a favor. La dirección ejecutiva de Junts celebrará esta noche una reunión telemática de urgencia para fijar la posición del partido.

La decisión llega después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, expresara ayer su posición crítica con las medidas del Ejecutivo y se declarara “decepcionada” y “preocupada” por el contenido de los decretos.

Coalición Canaria también decidirá su voto en las próximas horas. La formación previsiblemente respaldará el primer decreto, después de que en abril apoyara junto a los grupos de izquierda la prórroga de los alquileres, una iniciativa que finalmente no salió adelante.

La diputada de Junts, Miriam Nogueras, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. A. Pérez Meca / Europa Press

El “sí crítico” del PNV

El PNV, que en abril optó por la abstención, apoyará este viernes el primer decreto, aunque acompañará su voto de críticas al contenido de la iniciativa, que considera un “parche puntual con muchas carencias”. La formación, en cambio, rechazará previsiblemente el segundo texto.

Isabel Rodríguez defenderá ante el pleno el primero de los decretos, que concentra el grueso de las medidas. El segundo, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, lo presentará el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Un paquete con medidas sobre alquiler y vivienda

Rodríguez defenderá previsiblemente que el decreto constituye una iniciativa “amplia” y “transversal”, resultado de las negociaciones mantenidas durante los últimos meses con los grupos parlamentarios que respaldaron la investidura y que incorpora propuestas planteadas por distintas formaciones.

Entre las medidas figuran la protección frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta finales de 2028 y regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. El texto también contempla un IVA del 10 % para los pisos turísticos, deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para pequeños propietarios.

El decreto incluye además la reducción del IVA al 4 % para la vivienda protegida, préstamos ICO a interés del 0 % para facilitar la entrada de una hipoteca, una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y límites a la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027.

El segundo decreto afronta más dificultades

El texto que defenderá Pablo Bustinduy consta de un único artículo y establece la renovación automática de los contratos de alquiler. La medida obliga a los arrendadores a acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y contempla una indemnización para el arrendatario en caso de que no exista esa justificación.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Sindicato de Inquilinas, que ha reclamado su aprobación en las últimas semanas. Sin embargo, PP, Vox, PNV, Junts y UPN previsiblemente votarán en contra, por lo que el segundo decreto afronta mayores dificultades para obtener la mayoría necesaria en el Congreso.

Continúa la acampada en Sol

Los acampados de la Puerta del Sol han acordado este jueves la creación de «comités de barrio» para «comenzar a construir una huelga general por la vivienda» y crear una estructura de organización que pueda sobrevivir «cuando se levanten las tiendas».

«La propuesta pretende dar continuidad territorial a la acampada y convertirla en un punto de encuentro y organización para el conjunto de Madrid», han señalado miembros de la protesta en un comunicado.