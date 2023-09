En España se celebran 60 torneos este año con jugadores de todo el mundo en torno al cubo de Rubik

Fernando, Mauro y Rafa son amigos que viven en distintos puntos de España y que regularmente tienen la excusa perfecta para quedar: resolver cubos de Rubik. Una afición al alza que atrae a cientos de jugadores y que este año batirá el récord de torneos celebrados, con cerca de 60 en todo el país.

El ‘speedcubing‘, que es el nombre que recibe la afición a resolver puzzles tridimensionales, es un pasatiempo que atrae sobre todo a los más jóvenes: «Es muy bonito ver cómo la comunidad se renueva y cada vez vienen más niños», asegura Mauro.

«El cubo de Rubik está muy vivo, todavía se descubren atajos para resolverlo en el menor tiempo posible y a la gente le encanta porque es una autosuperación constante, una batalla contra uno mismo y el reloj», afirman estos competidores.

En 2012 se realizaron en España siete competiciones de Rubik; este año ese número se ha septuplicado: «Es muy bonito ver cómo la comunidad crece, en cada torneo hay al menos 20 personas nuevas que nunca habían competido», explica Rafa.

Una afición precoz

La historia de Rafa en el ‘speedcubing’ empezó a los 11 años, cuando en el cumpleaños de un amigo le regalaron un llavero con un cubo de Rubik que intentó resolver con tutoriales de Internet, como le aconsejó su hermana. «Quince años después, mírame. Aquí sigo con esto. He participado ya en 92 competiciones, que son bastantes, eh, y todavía quiero más», afirma este competidor almeriense de 26 años.

«Son 216 medallas: 39 oros, 76 platas, 101 bronces», recita Rafa casi de carrerilla, aunque son tantas que ya no recuerda en qué categoría de las 17 oficiales ha conseguido más. El cubo para Rafa es una extensión más de él: «Siempre lo llevo conmigo, si me voy a la playa siempre me echo uno para pasar el rato».

Mauro tiene 21 años y vive en el otro extremo de España, en Barcelona, y también fue precoz en esto del cubo. A los 12 años ya podía resolverlo con facilidad, sin saber aún que existían las competiciones de ‘speedcubing’.

A raíz de videotutoriales de Youtube sobre cómo resolver el cubo más rápido se empezó a adentrar en este mundillo, en el que ha participado en más de 50 torneos y cuenta en su palmarés con 152 medallas.

Hace dos meses, en un torneo celebrado en Almería, organizado por su amigo Rafa, consiguió igualar un récord europeo en la categoría de «fewest moves», que consiste en examinar el cubo durante una hora y plantear una solución con el menor número de movimientos. «Es como un examen», dice.

El catalán consiguió una marca de 21,67 movimientos de media en los tres cubos con los que se juega esta competición. Justo un día antes, otro competidor había bajado el récord europeo y Mauro lo igualó.

Cómo se juega?

La media de participantes en las competiciones de ‘speedcubing’ está en torno al centenar, lo que obliga a los organizadores a agruparlos en grupos más pequeños para agilizar el proceso.

Los jugadores se mantienen en una sala aislados, sin poder ver a los que están compitiendo ni las mezclas que les tocará resolver hasta que llega el ‘runner’, la persona encargada de llevar a cada jugador a la mesa en la que le toca competir.

Un juez se asegura de que el competidor sigue las reglas y controla el tiempo empleado para resolver el cubo, además de rubricar los resultados. «Sin él no habría competición», destaca el vicepresidente de la Asociación Española de Speedcubing, Fernando Sáez, amigo de Mauro y Rafa.

Cuando el competidor se sienta, el cubo se encuentra cubierto bajo un cubilete hasta que le confirma al juez que está preparado para resolver la mezcla. En ese instante, el árbitro descubre el cubo y el jugador tiene 15 segundos para inspeccionarlo.

Transcurridos esos 15 segundos -el juez avisa al jugador a los 8 y a los 12 segundos-, empieza a contar el cronómetro y los ‘speedcubers’ comienzan a resolver el cubo. El proceso se repite cinco veces y se calcula la media de tiempo, siendo el resultado la puntuación del jugador.

En las grandes competiciones hay varias fases para cribar a los jugadores y el ganador es quien logra la menor media de tiempo en la resolución del cubo en la clasificación general, independientemente del grupo en el que participa.

Rompiendo récords

Desde que sus engranajes empezaron a girar en 1974, el cubo de Rubik ha sido un icono indiscutible de la cultura popular. Lo que comenzó como un simple método de aprendizaje de los estudiantes de Arquitectura es hoy un fenómeno global que supera fronteras.

En España el panorama cubero está en auge. Este año ya se ha superado el récord de torneos organizados en la península, que hasta ahora estaba en 29 competiciones, logrado en 2019. En 2023 se han celebrado 45 y se espera que este número llegue hasta los 60.

La afición también está al alza: «Lo que llevo yo viendo de 2023 es que todos los recintos se llenan. Sobre todo cuando vienen grandes jugadores internacionales», sostiene el vicepresidente de la Asociación Española de Speedcubing.

Para Rafa, la realidad es que organizar un campeonato es «un lleno seguro»: «Eso antes no pasaba, ha habido un crecimiento abismal».

El próximo fin de semana tendrá lugar en la localidad malagueña de Nerja el Chanquete Open 2023, un campeonato de ‘speedcubing’ que contará con la participación de algunos de los mejores jugadores del mundo y que será, con sus 150 participantes, el torneo de estas características más grande organizado en España.