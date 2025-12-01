El programa radiofónico vuelve a reunir a expertos en psicología y comunicación para analizar la pérdida del sentido crítico y la incapacidad de conexión en la era digital

El espacio de Inteligencia Emocional ‘Siempre nos quedará París‘ de la Radio Canaria emitirá su próximo episodio este lunes 1 de diciembre a las 22:00 horas centrado en un tema crucial de la sociedad actual: «La Soledad en Tiempos de Hiperconexión». El programa, conducido por Rosa Vidal, se adentrará en la paradoja de vivir en la era de la comunicación infinita, rodeados de pantallas y redes sociales, a la vez que la soledad se convierte en la compañera silenciosa de muchas personas.

El episodio explorará preguntas fundamentales como si estamos perdiendo el sentido crítico, la capacidad de auto-observación y, en última instancia, la habilidad de conectarnos de una forma auténtica y verdadera. Se pondrá especial énfasis en cómo esta soledad se intensifica durante la época navideña, cuando el contraste entre la perfección proyectada y el vacío interno se hace más duro.

Para abordar este tema, ‘Siempre nos Quedará París’ contará con invitados que aportarán herramientas reales para recuperar la capacidad de pensar y relacionarse de manera auténtica. El debate contará con las voces del presentador de «El tiempo vuela» en TVC, Roberto Kamphoff; los psicólogos Alejandra Izquierdo, José Díaz de la Cruz, Abimael Clavijo; la Dra Rivero; y el periodista Chema Blanco.

Juntos debatirán sobre cómo construir vínculos de calidad en un mundo acelerado, cómo escuchar de verdad, cómo detectar relaciones que realmente suman y la importancia de recuperar la conciencia y la presencia para combatir el «drama silencioso» de la soledad.

El programa invita a los oyentes a una noche de reconocimiento y reflexión, poniendo palabras a lo que confunde y lo que duele, y explorando la capacidad de elegir la conexión, la presencia y el amor propio.