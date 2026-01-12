Tras casi una semana en la frontera entre Venezuela y Colombia el equipo de RTVC regresa a Canarias

Televisión Canaria ha cubierto desde la frontera entre Venezuela y Colombia la situación que vive el país venezolano tras la detención de Nicolás Maduro.

Desde el 4 de enero, el equipo formado por el redactor, Samuel López, la productora, Guada Marrero, y el operador de cámara, Bernardo Rodríguez, nos ha contado la situación que se vivía en la frontera venezolana y ha recogido numerosos testimonios de las personas que cruzaban el paso fronterizo.

Durante esos días sus conexiones en directo para la televisión y la radio canaria han permitido a todos los canarios conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo en la zona. Han compartido vivencias con profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo desplazados también a las fronteras con Venezuela

Tras su regreso a Canarias, el pasado domingo, este lunes nos han contado su experiencia en el programa Buenos Días Canarias.

Samuel López, durante su intervención en el programa Buenos Días Canarias

Samuel López, redactor de Televisión Canaria, aseguró que «no sabíamos qué nos íbamos a encontrar y cuando vuelves la familia se queda más tranquila» «Allí -aseguró- a pesar de la calma tensa que se vivía era un lugar en el que se pudo trabajar con cierta facilidad«.

Sobre los testimonios que pudieron recoger, López incidió en que «la situación en Colombia y sobre todo la gente que cruzaba desde Venezuela es que pasan miseria y había gente que pedía dinero por hablar con nosotros y otros que no quería hablar. Conseguimos esos testimonios gracias al trabajo que hicimos allí. También a la periodista local, Marina Sardiña, y al chófer; hicimos buen equipo». Añadió que «muchas personas que vimos en el paso fronterizo salen de Venezuela pero entran de nuevo al país y no querían posicionarse porque al volver podían revisarles los teléfonos móviles».

Momentos de tensión

En cuanto a los momentos de mayor tensión, Samuel López, relató uno de ellos; «estuvimos en el paso fronterizo de Simón Bolívar donde había muchos medios de comunicación y quisimos ir a otros sitios y nos movimos a otro paso. Cuando llegas a la línea física, el chófer no quería pasar a pesar de tener visado, así que grabamos pero no pudimos pasar esa línea fronteriza. Del otro lado, los servicios de migración venezolana vigilaban y no era seguro. Entrar en Venezuela era imposible para todos los medios».

En relación a cómo se desarrolló su trabajo aseguro que «la clave ha sido mis compañeros, también con la periodista de allí o con Nicolás Castellano, que ha colaborado con esta casa y nos ha ayudado mucho; ir siempre a una y saber lo que teníamos que hacer ha sido importante».

Guada Marrero, durante su intervención en el programa Buenos Días Canarias.

Por su parte, Guada Marrero, productora de Televisión Canaria aseguró que el equipo fue consciente del riesgo pero «realmente nos sentimos seguros, la gente nos trató bien y no sentimos miedo en ningún momento».

La producción hecha por Guada Marrero para Televisión Canaria y la Radio Canaria exigió, según sus palabras, una «planificación para cubrir las mayores horas posibles en directo y nos dejaron trabajar que es importante. Yo me encargaba de ello para que Samuel pudiera entrar lo más concentrado posible en sus directos».

Marrero recordó como uno de los momentos de mayor tensión en la ciudad de Cúcuta la visita al consulado de Venezuela para tramitar los visados. «Fue una situación difícil y un momento muy tenso».