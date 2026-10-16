La plataforma de contenidos de RTVC ofrece un especial con los mejores momentos del encuentro celebrado en Mancha Blanca, Lanzarote, en el marco de las fiestas de Los Dolores

El Festival Nanino Díaz Cutillas llega este domingo 18 de octubre a Canarias Play, la plataforma de contenidos digitales de Radio Televisión Canaria (RTVC), con un programa especial que recoge los mejores momentos de una noche dedicada a la música, el baile y el patrimonio cultural del Archipiélago.

El especial se emitirá previamente este sábado 17 de octubre, a las 23:50 horas, en Televisión Canaria, a través de la TDT, antes de incorporarse al día siguiente al catálogo de Canarias Play, donde podrá disfrutarse en cualquier momento.

Celebrado el pasado 11 de septiembre en Mancha Blanca, Lanzarote, en el marco de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Los Dolores, el festival volvió a reunir a agrupaciones y solistas de las ocho islas en un homenaje al folclore y a la figura de Nanino Díaz Cutillas, referente indiscutible en la difusión de la cultura popular canaria.

La velada arrancó con la actuación de la Asociación Folclórica Guanapay, en representación de Lanzarote, a la que siguieron Arón Morales (La Gomera), la Agrupación Folclórica Aduares (La Palma), el Dúo Guardilama, acompañado por María Félix (La Graciosa), la Agrupación Folclórica La Oliva (Fuerteventura), Chago Melián (Tenerife), el Grupo Folclórico Sabinosa (El Hierro) y Los Cebolleros de Gáldar (Gran Canaria). Un recorrido por el folclore canario a través de las voces y tradiciones de las ocho islas.

La edición de este año contó con la dirección artística del músico Benito Cabrera y con el comunicador Alexis Hernández como maestro de ceremonias.

Un homenaje al legado de Nanino Díaz Cutillas

El festival lleva el nombre del periodista, comunicador y divulgador Fernando Díaz Cutillas, ‘Nanino’, una figura imprescindible para entender la cultura popular canaria. Creador del histórico programa Tenderete, Nanino dedicó buena parte de su vida a recorrer las islas, rescatando las costumbres y tradiciones de cada rincón que visitaba y acercándolas a la sociedad canaria a través de la radio, la prensa y la televisión.

Con este especial, disponible a partir del domingo en Canarias Play, Radio Televisión Canaria vuelve a abrir una ventana a la música de nuestra tierra, recordando el legado de una figura fundamental en la conservación y difusión de nuestras tradiciones.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.