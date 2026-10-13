El Consejo de Ministros autoriza una ayuda directa para afrontar el impacto económico de la llegada masiva de migrantes. La subvención financiará servicios esenciales y permitirá a la ciudad autónoma quedar exenta de elaborar un plan económico financiero en 2026 o 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que concede 45,3 millones de euros a Ceuta para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la llegada masiva de migrantes. La ayuda pretende garantizar la estabilidad financiera de la ciudad autónoma y permitirle afrontar el incremento de las necesidades de atención y prestación de servicios públicos.

Informan: Aday Sánchez / Elena López / Irene García-Talavera

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado la medida durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y ha detallado que la subvención se divide en dos partidas. La primera destinará 40,6 millones de euros a gastos corrientes, mientras que la segunda aportará otros 4,6 millones para gastos de capital.

Una ayuda para garantizar la estabilidad financiera

“El objetivo, como adelanté la semana pasada en la visita que tuve a la ciudad autónoma, cuando me reuní con el presidente Vivas, con la consejera de Hacienda y también con los colectivos empresariales, es garantizar la estabilidad financiera de la ciudad”, ha señalado el ministro.

España ha defendido que la cuantía responde a un acuerdo entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Ceuta. “La cifra de 45,3 millones de euros no es aleatoria, es una cifra acordada, es fruto del diálogo entre el Ministerio de Hacienda y el gobierno de la ciudad autónoma para garantizar la estabilidad financiera y la suficiencia financiera en este momento complejo”, ha añadido.

Los fondos permitirán financiar servicios esenciales en ámbitos como medio ambiente, servicios sociales, salud pública, educación, seguridad, abastos, mercados y lonjas, según ha explicado el titular de Hacienda.

La ministra portavoz, Elma Saiz, comparece en rueda de prensa junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este martes tras el Consejo de Ministros.-EFE/ J.J. Guillén

Ceuta tendrá flexibilidad para afrontar los gastos extraordinarios

El Gobierno también establecerá un tratamiento contable específico para los desembolsos excepcionales vinculados a esta situación. “tratará los gastos extraordinarios a los que haya tenido que hacer frente la ciudad con una contabilidad aparte, distinguiéndolos de los gastos ordinarios, para tenerlos identificados”, ha explicado España.

Además, el Ejecutivo eximirá a Ceuta de la obligación de elaborar un plan económico financiero en 2026 o 2027, incluso si incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto, según ha detallado el ministro.

La medida busca adaptar las obligaciones financieras de la ciudad a las circunstancias excepcionales que atraviesa y facilitar la cobertura de los costes adicionales.

Cerca de 1.900 solicitudes de ayudas a autónomos y empresas

Durante su comparecencia, el ministro también ha ofrecido datos sobre las ayudas personales y empresariales que el Gobierno aprobó previamente para respaldar al tejido económico de Ceuta.

Las subvenciones contemplan importes de entre 5.000 y 10.000 euros para autónomos y de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, en función de su facturación.

Según los datos facilitados por España, las administraciones han recibido 1.900 solicitudes, de las cuales 1.383 corresponden a personas físicas, en su mayoría autónomos, y 526 a personas jurídicas y pequeñas y medianas empresas. “Aproximadamente la mitad de las solicitudes están ya tramitadas, autorizadas e ingresándose en las cuentas corrientes en estos días”, ha indicado el ministro.

El Gobierno garantiza la suficiencia financiera de la ciudad

Con la aprobación de los 45,3 millones de euros, el Ejecutivo pretende reforzar la capacidad de Ceuta para atender los gastos adicionales sin comprometer la prestación de los servicios públicos. “Garantizamos la autonomía y la suficiencia financiera de la ciudad en estos momentos para que pueda afrontar los gastos extraordinarios”, ha concluido España.