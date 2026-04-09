Hernández Zapata asegura que es la «única opción viable» para garantizar el suministro eléctrico en la isla

El Gobierno mantiene el proyecto de central flotante en La Luz ante el «riesgo real» de apagón en Gran Canaria.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata, ha afirmado que el proyecto para instalar una central flotante en el puerto de La Luz ante el «riesgo real» de que haya un cero energético en Gran Canaria.

En respuesta a una pregunta de NC-bc en comisión parlamentaria ha apuntado que este barco es la «única opción viable» para garantizar el suministro eléctrico en la isla para aportar 100 megavatios de «emergencia» con el fin de ayudar a cubrir los 138 megavatios de déficit que tiene la isla.

No obstante, ha apuntado que se trata de «soluciones temporales y puntuales«, poniendo como ejemplo el de un «botes salvavidas de un barco» que se utilizan «cuando un buque tiene problemas y tiene vías de agua y amenaza con hundirse».

Otras alternativas

Ha dicho que el Gobierno también trabaja en otras alternativas temporales como la planta de casi 20 megavatios que se instalará en El Goro y se encuentra en exposición pública, más otra de otros 15 megavatios más.

En paralelo, ha comentado Zapata, se trabaja en la «descarbonización» de Canarias con el desarrollo de las energías renovables pero hay que ser «conscientes» de la «situación crítica» que tienen varias islas, según el informe de Red Eléctrica, remarcando que Gran Canaria «no ha salido bien parada» del último concurso eléctrico porque no cubre toda la demanda. El consejero confía en que el Estado convoque otro concurso de «manera inminente» porque no se puede «mirar a otro lado» ante la situación «crítica» de la isla.

«Cuando ese concurso de renovación de centrales térmicas vuelva a salir y cubra la demanda real que tiene Gran Canaria, no hará falta ni barco, ni plantas de emergencia en el Goro como las que estamos instalando», ha señalado.

El consejero ha valorado la «sensibilidad» de la Autoridad Portuaria para estudiar la idoneidad de la central flotante aunque ha dejado claro que «serán ellos quienes decidan si autorizan la ocupación del espacio portuario» pues es un «esfuerzo importante» para la entidad ya que «van a sacrificar una parte importante de su actividad». Aún así, ha insistido en que «es responsabilidad de todos tener un suministro continuado, seguro, claro y resiliente para toda la población de Canarias».

Inestabilidad energética

Yoné Caraballo (NC-bc) ha reconocido la «inestabilidad energética» de las islas dado que tienen sistemas «aislados» y dependen de un combustible que llega del exterior en pleno conflicto bélico que afecta al Estrecho de Ormuz.

Por ello ha dicho que hay que «seguir apostando» por el desarrollo de las renovables porque hay que garantizar a los ciudadanos los suministros de agua y luz, ya que son «servicios básicos», por lo que no entiende la «ocurrencia» de utilizar un barco para generar energía eléctrica en el puerto de La Luz. «Si vamos a traer un barco, y después no vamos a tener gasolina para llenar el barco, ¿cómo generamos la energía que vamos a tener para poder prevenir esos ceros energéticos que puedan ocurrir en la isla de Gran Canaria?», se ha preguntado.