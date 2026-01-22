El Granca Live Fest presenta en Fitur su edición más ambiciosa

El festival celebra sus cinco años de trayectoria con un impacto económico de 95 millones de euros y se consolida como un gran motor turístico y cultural de Gran Canaria

El Granca Live Fest ha aprovechado el escaparate mundial de Fitur 2026 para presentar su nueva edición y realizar un balance de su primer lustro de vida. Desde el Pabellón de Canarias, los organizadores han reivindicado el evento no solo como una cita musical, sino como una herramienta estratégica de proyección internacional para Gran Canaria. El acto ha contado con el respaldo del presidente del Cabildo, Antonio Morales, representantes del Gobierno autonómico y el promotor del festival, Leo Mansito.

De izquierda a derecha: Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Leo Mansito, promotor del Granca Live Fest; Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria; y Alfonso Cabello, presidente de Proexa | Prensa Granca Live Fest

Las cifras acumuladas desde su nacimiento en 2022 avalan el éxito del proyecto. En sus cuatro ediciones celebradas, el festival ha congregado a más de 225.000 asistentes, atrayendo a público de todas las provincias españolas y de más de 50 países. Esta afluencia masiva ha generado un impacto económico de 95 millones de euros y ha impulsado la creación de más de 6.000 empleos directos, consolidando la industria cultural como un pilar del desarrollo insular.

Proyección internacional

El festival ha conseguido situar a Gran Canaria de forma permanente en el circuito internacional de la música en vivo. Gracias a su capacidad para atraer a artistas de primer nivel que lideran giras mundiales, el evento proyecta una imagen moderna y competitiva de la isla. La organización destaca que esta visibilidad se traduce en una amplia cobertura mediática tanto local como internacional, reforzando el atractivo del destino para un perfil de turista joven y cosmopolita.

La próxima cita ya tiene fechas confirmadas: la edición de 2026 se celebrará del 2 al 4 de julio. El equipo organizador la define como la propuesta más ambiciosa hasta la fecha, centrada en ofrecer una experiencia cultural completa. Además, el Granca Live Fest mantiene su compromiso con la sostenibilidad y la diversidad, avalado por certificaciones internacionales de calidad como la ISO 20121 y Eventsost.

La música como motor de atracción turística

La presencia del festival en Fitur demuestra que la música en vivo funciona como un potente motor de atracción turística. La colaboración entre instituciones públicas y el sector privado ha permitido que el Granca Live Fest sea hoy uno de los foros más relevantes para la marca Gran Canaria. El evento no solo llena recintos, sino que dinamiza toda la cadena de valor del sector servicios, desde la hostelería hasta el transporte.

Con el respaldo institucional y el éxito de taquilla de años anteriores, el festival encara su quinta edición con el reto de superar sus propios récords. La organización ha subrayado que la calidad artística y la excelencia en la gestión seguirán siendo las señas de identidad de un proyecto que ya es referencia obligada en el calendario cultural europeo.