Aunque ha descendido durante la madrugada y la mañana de este domingo el umbral de agua del río, la situación continúa en nivel rojo, situación «muy peligrosa»

Varias personas observan en Córdoba la crecida del río Guadalquivir. Imagen EFE

El Guadalquivir a su paso por Córdoba ha comenzado a bajar su umbral durante la madrugada tras rozar los 6 metros al filo de la medianoche y a las 9:30 horas de este domingo se encuentra en los 5,6 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el río alcanzó a las 0:10 horas de este domingo el umbral de los 5,908 metros, un nivel ligeramente superior a la noche del viernes en que había alcanzado su pico máximo de este episodio de borrascas.

Durante la madrugada y la mañana del sábado el nivel del Guadalquivir estuvo bajando, una situación que cambió durante la tarde, momento en que la provincia se encontraba en aviso naranja por vientos y precipitaciones que, en algunas zonas, alcanzaron los 40 litros por metro cuadrado.

Situación «muy peligrosa»

El nivel rojo, que implica una situación hidrológica «muy peligrosa», según la CHG, se alcanzó el miércoles a las 19:40 horas y desde entonces se ha mantenido en este umbral.

También se mantiene en nivel rojo el Guadalquivir en Almodóvar del Río donde ha llegado a los 10,60 metros o la azud de Alcolea donde va a 109,6 metros sobre el nivel medio del mar.

También se encuentra en nivel rojo el Guadalquivir a su paso por las localidades cordobesas de El Carpio, donde discurre a 1.801,24 metros cúbicos por segundo, en Villafranca a 1.776,25 y en Fuente Palmera a 2.749,83.

En la provincia de Córdoba se encuentran desalojadas alrededor de 1.500 personas, la mayoría, unas mil, de las zonas inundables de la capital, donde el Puente Romano continúa cortado desde las 15:00 horas del viernes al tránsito peatonal.

Andalucía, en máxima alerta

Por su parte, en Andalucía se mantiene en situación de máxima alerta ante el posible empeoramiento de los efectos generados por el tren de borrascas de las últimas semanas con la llegada del nuevo frente, Marta, después de estimar que las pérdidas económicas para la región pueden ser «millonarias».

Así lo ha advertido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este sábado en una visita a zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir en Córdoba, señalando la gravedad del efecto económico que tendrá en la región el impacto del tren de borrascas.

Además, ha anunciado que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE, porque habrá «pérdidas millonarias» en el sistema productivo y en las infraestructuras de la comunidad.