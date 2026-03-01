Cabe destacar que hasta el momento, estos trámites solo podían realizarse un día a la semana en El Hierro

Tras la aprobación de la Comisión de Interior del Senado de la moción presentada por Javier Armas, para garantizar la presencia permanente de la Policía Nacional en La Gomera y El Hierro, ambas islas contarán a partir de ahora con un servicio permanente.

Informa. RTVC.

Cabe destacar que hasta el momento, estos trámites solo podían realizarse un día a la semana en El Hierro, lo que obligaba a muchos residentes, especialmente extranjeros, a desplazarse a Tenerife, generando costes y dificultades. Por tanto, la aprobación de la moción permitirá eliminar estas limitaciones y ofrecer una atención más ágil y continua.

Trámites y documentación

Cabe destacar que se trata de un avance que cobra especial relevancia, tras el anuncio de la regularización extraordinaria para personas migrantes residentes en España. Una medida que ha generado dudas y que ha motivado la celebración en El Hierro, de una charla informativa, impartida por una especialista en extranjería, para aclarar requisitos, documentación y plazos.