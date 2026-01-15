La propuesta se contemplará en el presupuesto para 2026 del Cabildo herreño

El Cabildo de El Hierro incorporará de forma estructural un equipo sanitario propio integrado por una profesional de medicina y cuatro de enfermería para reforzar la atención directa y continuada de las personas mayores dependientes en las residencias de mayores de la isla.

El Hierro crea un equipo sanitario para reforzar la atención en las residencias de mayores/ Archivo RTVC

La propuesta se contemplará en el presupuesto para 2026 de la institución insular, informó el Cabildo, que también precisó que la incorporación de estos profesionales a la estructura supone la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Prestación sociosanitaria en sus residencias

El objetivo de la institución es asumir de forma directa parte fundamental de la prestación sociosanitaria en sus residencias, prescindir de la dependencia de contratación externa y la insuficiencia estructural de profesionales sanitarios, y ofrecer condiciones laborales estables y dignas.

Amado Carballo, consejero insular de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal, señaló que incorporar un equipo sanitario propio es un paso firme hacia la dignificación de la atención a nuestros mayores, desde lo público, «con personal estable y condiciones dignas».

Por otro lado, la medida se complementará con el acuerdo alcanzado entre el Cabildo de El Hierro y el Gobierno de Canarias que permitirá contar con el respaldo del Servicio Canario de la Salud en la isla para reforzar en situaciones excepcionales los equipos sanitarios de los centros residenciales.

Estas iniciativas representan un avance en la consolidación de un modelo público de cuidados de larga duración, centrado en la persona, en la equidad territorial y en el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la ciudadanía herreña, señalaron desde la entidad herreña.