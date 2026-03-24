El Hierro avanza en su conectividad digital con dos cables submarinos de fibra óptica hacia Tenerife y La Palma

El Hierro desplegará fibra óptica submarina para conectar con La Palma y Tenerife / Cabildo de El Hierro

El Cabildo de El Hierro, en colaboración con la empresa pública Canalink, trabaja en el despliegue de un cable submarino de fibra óptica que conectará la isla con Tenerife, y con el Ministerio de Defensa. Que ha desarrollado un proyecto similar con Telefónica y que la conectará con La Palma.

Se trata de infraestructuras estratégicas para reforzar la conectividad y la capacidad digital de la isla.

Infraestructuras integradas en carreteras

El proyecto de Canalink tendrá su punto de partida en la zona del Tamaduste, en el municipio de Valverde. Cuenta con un coste total estimado de 18.995.966,67 euros.

De esta cantidad, el 69,73% (13.245.176,67 euros) será financiado a través del mecanismo Connecting Europe Facility de la Comisión Europea. Mientras que los 5.750.790 euros restantes serán aportados por la empresa pública.

Según ha informado el Cabildo de El Hierro, la institución ha trabajado en la coordinación de las distintas actuaciones previstas sobre la red viaria insular. Logrando integrar en un mismo trazado las infraestructuras promovidas por Canalink y Telefónica. Para desplegar dos cables submarinos que unirán la isla con La Palma y Tenerife.

Esta intervención ha permitido evitar la ejecución de nuevas zanjas y obras sobre las carreteras. Minimizando el impacto sobre el territorio y mejorando la eficiencia de la inversión pública.

El consejo de gobierno insular ha aprobado la autorización en materia de carreteras. Incorporando las condiciones necesarias para compatibilizar ambas infraestructuras y garantizar un desarrollo ordenado del despliegue de la fibra óptica en la isla, sin necesidad de duplicar obras en la red viaria insular.

Conectividad digital para la isla

La consejera insular de Obras Públicas, Ana González, supervisó las obras que se ejecutan en la carretera HI-3 (desde el cruce de Tejeleita hasta el Aeropuerto de Los Cangrejos). Cuya actuación se está aprovechando para incorporar los cables.

“El Hierro no puede quedarse al margen de las grandes infraestructuras digitales. Este cable es una apuesta clara por el presente y el futuro de la isla porque garantiza una conectividad más robusta y segura, imprescindible para el desarrollo económico”, señaló González.

Según González, esta actuación refuerza el compromiso del Cabildo de El Hierro con la planificación estratégica del territorio y la modernización sostenible de las telecomunicaciones. Garantizando que la isla cuente con infraestructuras clave para afrontar con garantías los retos del futuro digital.

Hoy martes, técnicos de la corporación insular, Canalink y Telefónica han mantenido diversos encuentros para analizar los avances de este proyecto, ha informado el Cabildo.