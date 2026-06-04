La plaza vacante queda desierta por las malas condiciones laborales y la falta de conciliación en la isla

La isla de El Hierro carece de médico forense desde este mes tras la jubilación obligatoria del único profesional titular. El Boletín Oficial del Estado confirma que la última convocatoria para cubrir el puesto ha quedado desierta. Por este motivo, los especialistas de Tenerife asumirán el servicio de forma temporal y se desplazarán cuando sea necesario.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El médico jubilado, Modesto Martínez-Piñeiro, explica que resulta muy difícil conciliar la vida laboral y familiar en este puesto. El profesional debe estar disponible y de guardia de manera permanente durante todos los días del año. Además, el antiguo titular califica la retribución económica actual como un factor totalmente insuficiente para atraer a nuevos candidatos.

En este sentido, Martínez-Piñeiro denuncia la enorme brecha salarial que existe con respecto a otras islas del archipiélago. El facultativo cobraba apenas 50 euros por una semana completa de guardia en la isla de El Hierro. Por el contrario, la administración paga 200 euros por un solo día de guardia a los profesionales de Tenerife.

Consecuencias graves para los ciudadanos

Esta carencia provocará un incremento considerable en los tiempos de espera cada vez que los profesionales deban realizar una autopsia. Los familiares de los fallecidos padecerán las consecuencias de esta demora hasta que un especialista viaje a la isla. Por tanto, la gestión de los momentos más delicados sufrirá un empeoramiento notable.

Asimismo, el problema va mucho más allá de los fallecimientos y afecta a la rutina de los juzgados herreños. El forense debe reconocer también a los lesionados por accidentes de tráfico, peleas o agresiones físicas. Igualmente, este profesional realiza los exámenes médicos esenciales a las víctimas de presuntas violaciones.

La respuesta de la administración regional

Por su parte, la consejería de Justicia lanza un mensaje de tranquilidad. El departamento autonómico afirma con rotundidad que el servicio judicial está completamente asegurado en El Hierro. Los responsables públicos buscan minimizar el impacto de esta baja en la población.

Para lograr este objetivo, los médicos forenses de Santa Cruz de Tenerife se trasladarán a la isla cada vez que resulte necesario. Esta medida provisional garantizará la continuidad de la asistencia forense de forma inmediata. Sin embargo, el ejecutivo regional deberá buscar una solución definitiva para estabilizar la plaza.