El Cabildo de El Hierro ha pedido más apoyos para continuar con las pesquisas, pues dar con su origen es clave para prevenir futuros incidentes

Imagen cedida Cabildo de El Hierro.

En El Hierro siguen adelante las investigaciones para conocer el origen del incendio que tuvo lugar en la isla el pasado mes de agosto.

Importancia de la investigación

El Cabildo de la isla ha pedido más apoyos para continuar con las pesquisas, pues dar con su origen es clave para prevenir futuros incidentes similares.

De momento se han sumado efectivos de la Brigada de Investigación del Cabildo de Gran Canaria a los equipos de El Hierro y el Seprona de la Guardia Civil. Cabe destacar que el trabajo comenzó prácticamente desde que tuvo lugar lugar el incendio el pasado 23 de agosto.

Lugares afectados

Un incendio que afectó a las zonas de La Mareta, Masilva y Los Corrales con un foco secundario cerca del Mirador de Las Playas. Toda la información será imprescindible para saber qué ocurrió y para reforzar las labores preventivas.