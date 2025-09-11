Según Medio Ambiente de El Hierro, se está «unificando puntos y dotándolos de todos los contenedores, incluso el de vidrio, para hacer una mejor recogida de enseres»

El Cabildo de El Hierro hace un llamamiento al uso responsable de los contenedores de basura y el depósito correcto de los enseres después de detectarse varios puntos con residuos incontrolados que suponen un problema.

Informa RTVC.

Jesús Pérez, consejero no electo de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro, ha explicado que se están «unificando puntos y dotándolos de todos esos contenedores, incluso el de vidrio, para hacer una mejor recogida de los residuos»

Esta iniciativa «siempre va en coordinación con los ayuntamientos. Tenemos dos puntos limpios que están abiertos de las 8.00 a las 15.00 horas el Complejo Ambiental de El Majano, y de las 8.00 a 18.00 horas el punto limpio de Frontera», ha apuntado Pérez.

Llamamiento del Cabildo de El Hierro para evitar el depósito incontrolado de enseres.

Recordó que abandonar residuos en lugares no autorizados es una infracción administrativa, según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, con sanciones económicas que pueden ser muy graves, incluyendo la obligación de limpiar y restaurar la zona afectada.