El incendio se ha producido a la altura de Ricla en Zaragoza en un tren que tenía como destino Figueras en Girona

El incendio en la locomotora de un AVE corta la línea entre Barcelona y Madrid. EP

El incendio de la locomotora de un tren AVE a la altura de Ricla (Zaragoza) con destino Figueras (Girona) ha obligado a cortar la línea de alta velocidad en ambos sentidos. Y a desalojar a los 380 pasajeros que viajaban en el convoy.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, la incidencia se ha producido en el punto kilométrico 255. Una mujer y una persona de movilidad reducida han necesitado asistencia sanitaria.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) trabajan en la extinción del incendio, que ha afectado a la locomotora del tren y a la parte más próxima del siguiente vagón.

Según ha precisado la institución provincial, a su llegada ya habían sido desalojados los pasajeros y no ha habido que lamentar daños personales.