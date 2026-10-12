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El incendio en la locomotora de un AVE corta la línea entre Barcelona y Madrid

RTVC / AGENCIAS
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El incendio se ha producido a la altura de Ricla en Zaragoza en un tren que tenía como destino Figueras en Girona

Incendio AVE Renfe
El incendio en la locomotora de un AVE corta la línea entre Barcelona y Madrid. EP

El incendio de la locomotora de un tren AVE a la altura de Ricla (Zaragoza) con destino Figueras (Girona) ha obligado a cortar la línea de alta velocidad en ambos sentidos. Y a desalojar a los 380 pasajeros que viajaban en el convoy.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, la incidencia se ha producido en el punto kilométrico 255. Una mujer y una persona de movilidad reducida han necesitado asistencia sanitaria.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) trabajan en la extinción del incendio, que ha afectado a la locomotora del tren y a la parte más próxima del siguiente vagón.

Según ha precisado la institución provincial, a su llegada ya habían sido desalojados los pasajeros y no ha habido que lamentar daños personales.

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