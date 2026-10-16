El terrero de arrastre de la Casa del Ganadero San Diego, en La Laguna, será el escenario el próximo domingo del IV Torneo Campeón de Campeones, cierre de la temporada en Tenerife

La Federación de Arrastre Canario celebrará el próximo domingo, 18 de octubre, el IV Torneo Campeón de Campeones – Trofeo GMR Canarias, una de las principales citas de la temporada de arrastre de ganado de Tenerife. La competición reunirá a las 18

yuntas con mejores resultados en la Final del XXXVIII Concurso de Arrastre de Ganado Fundación Tenerife Rural – Trofeo Gobierno de Canarias.

El encuentro, correspondiente a la temporada 2026, tendrá lugar en el terreno de arrastre de la Casa del Ganadero San Diego, en San Cristóbal de La Laguna, donde las yuntas participantes competirán en sus respectivas categorías para determinar quién obtiene el mejor resultado global y se proclama Campeón de Campeones de la temporada 2026.

Según informa un comunicado, la edición de este año llega después de una temporada en la que han participado 92 yuntas en las diferentes pruebas oficiales celebradas en Tenerife: 48 pertenecientes al Grupo A y 44 al Grupo B. A lo largo de la temporada se han disputado diez pruebas oficiales, además de la Final del Concurso, en la que participaron las 38 yuntas clasificadas para esta fase.

De ellas, las 18 mejores clasificadas han obtenido el derecho a disputar el Torneo Campeón de Campeones, una competición que pone el broche a la temporada y reconoce el trabajo desarrollado durante todo el año por ganaderos y deportistas.

Arrastre de ganado. Imagen de recurso Federación de Arrastre Canario

Cinco categorías y 18 yuntas participantes

El IV Torneo Campeón de Campeones contará con la participación de seis yuntas de Vacas de 3.ª, una de Vacas de 2.ª, cuatro de Toros de 3.ª, cinco de Toros de 2.ª y dos de Toros de 1.ª.

Las yuntas competirán en sus respectivas categorías y con el peso complementario establecido reglamentariamente. El sistema de competición contempla dos vueltas. En la primera se establecerán los tiempos obtenidos por cada yunta y, posteriormente, las seis primeras clasificadas accederán a una segunda participación, después de un periodo aproximado de descanso de 30 minutos.

El resultado final se determinará mediante el sumatorio de las dos participaciones, lo que permitirá valorar tanto el rendimiento como la regularidad y la capacidad de esfuerzo de las yuntas a lo largo de la competición.

Una jornada de deporte, tradición y cultura canaria

Más allá de la competición, la Federación de Arrastre Canario plantea esta cita como una jornada destinada también a la promoción y divulgación de los deportes, juegos y tradiciones autóctonas de Canarias.

El programa incluirá distintas exhibiciones y demostraciones de prácticas tradicionales. Entre ellas se encuentra la participación del Club Acentehu, que ofrecerá una demostración de levantamiento de piedra y arado, así como una exhibición de Juego del Palo Canario, a cargo de la familia Acosta.



El programa contempla también una demostración de carrera de barcos típicos de Valle Tabares, incorporando al encuentro otra expresión vinculada a la cultura popular y las tradiciones de las islas. Con estas actividades, el Torneo Campeón de Campeones pretende trascender el ámbito estrictamente deportivo y convertirse en una jornada de encuentro en torno al deporte, la tradición, la cultura y el

patrimonio rural de Canarias.

Puesta en valor de la raza bovina Canaria

La competición contará, como es habitual en esta modalidad, con la participación de ejemplares de la raza bovina Canaria, una raza autóctona estrechamente vinculada a la historia ganadera de las islas.

La Federación de Arrastre Canario destaca la importancia de mantener y divulgar el conocimiento de esta raza y de las prácticas tradicionales asociadas al medio rural, contribuyendo a preservar una actividad que forma parte del patrimonio etnográfico y cultural de Canarias.

El IV Torneo Campeón de Campeones – Trofeo GMR Canarias pondrá así el cierre a la temporada 2026 con una jornada que combinará la competición de las mejores yuntas del año con diferentes muestras de los deportes y juegos tradicionales de las islas

Dónde se puede ver el IV Torneo Campeón de Campeones