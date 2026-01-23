La cronología oficial del accidente de Adamuz muestra cómo Renfe, Adif y el 112 coordinaron la asistencia a los pasajeros desde los primeros minutos

El Ministerio de Transportes confirma que la alerta por el accidente del Alvia 2384 en Adamuz se realizó de inmediato. EFE

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha difundido la cronología completa de los hechos tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), aclarando que las alertas y la activación de los protocolos de emergencia se produjeron de manera inmediata.

Además, según el comunicado, a las 19:57 Renfe recibe la primera comunicación de Adif informando del descarrilamiento y de posibles heridos en el tren Alvia 2384, situado en vía contigua. En los minutos siguientes, los distintos departamentos de Renfe y Adif intentan contactar con la interventora del tren para confirmar el alcance de los heridos y mantener informados a los responsables del servicio.

Activación de protocolos de asistencia

A las 20:00, el 112 establece contacto con Renfe para conocer la ubicación del incidente, se puso en comunicación directa con Adif para coordinar la respuesta. Además, minutos después, a las 20:01, se realiza una conferencia conjunta entre el 112 y Adif, confirmando que el tren descarrilado y el Alvia 2384 habían quedado afectados, y se activan los protocolos de asistencia.

En resumen, el Ministerio subraya que todos los departamentos implicados siguieron los procedimientos establecidos, desde la notificación inicial hasta la coordinación con los servicios de emergencia, garantizando que la atención a los pasajeros se iniciara sin demora.