El paso de una dana deja importantes precipitaciones durante la madrugada en Canarias

La localidad de La Frontera, en El Hierro, encabeza los registros con 99,8 litros por metro cuadrado hasta las seis de la mañana

El Hierro, La Gomera y la vertiente este de La Palma se encuentran en situación de alerta por lluvias

Imagen cedida por Javier González, La Palma

La dana que afecta a Canarias ha dejado importantes precipitaciones durante la madrugada de este jueves, 22 de octubre, especialmente en El Hierro y La Palma, aunque también se han registrado acumulados destacados en Gran Canaria.

La localidad de La Frontera, en El Hierro, encabeza los registros con 99,8 litros por metro cuadrado hasta las seis de la mañana, según los datos recopilados por AEMET, Apalmet, el Ayuntamiento de La Frontera y Grafcan.

En La Palma, las lluvias también han sido intensas en varios puntos. La estación de La Galga, en Puntallana, ha registrado 85 litros por metro cuadrado, mientras que San Andrés y Sauces ha acumulado 72,6 litros. En Las Puntas, también en el municipio de La Frontera, se han contabilizado 66 litros, la misma cantidad que en Tenagua, en Puntallana.

Las precipitaciones han alcanzado igualmente valores significativos en Gran Canaria. Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, ha acumulado 53,2 litros por metro cuadrado, mientras que en Los Menores, en Barlovento, se han registrado 49 litros. En Agüimes, el acumulado asciende a 41,2 litros.

Lluvia acumulada hasta las 06:00 horas de este jueves, 22 de octubre. Gráfico RTVC

Estos registros reflejan la incidencia de la inestabilidad asociada a la dana sobre el archipiélago durante las últimas horas. La situación puede provocar escorrentías, acumulaciones de agua y desprendimientos, especialmente en zonas de medianías, barrancos y carreteras expuestas a las precipitaciones.

Se recomienda seguir la información de los organismos oficiales y extremar las precauciones en los desplazamientos, especialmente en las zonas donde se han registrado los mayores acumulados.

Alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y este de La Palma

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y la vertiente este de La Palma ante la previsión de chubascos fuertes que podrían ir acompañados de tormentas.

La decisión se ha adoptado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), a partir de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles.

Según las previsiones, las precipitaciones podrían alcanzar los 30 milímetros en una hora y acumular hasta 100 milímetros en doce horas, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en las zonas más expuestas a las lluvias intensas.