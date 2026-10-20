El PP negocia con Vox las listas del Senado

Feijóo ha reconocido que tanto el PP como Vox han acordado «discreción» y «respeto» en las conversaciones para presentar candidaturas conjuntas al Senado

Informa: Redacción Informativos RTVC

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este martes la existencia de conversaciones con Vox para contrarrestar el pacto entre el PSOE y otras formaciones de izquierda para presentar candidaturas conjuntas al Senado, ya que «sería un error» dejar el control de la Cámara Alta «al sanchismo», ha dicho.

«Sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta al Senado», ha afirmado el líder del PP en una entrevista en Cope en la que ha recordado que Vox tiene cinco senadores por designación autonómica -que fueron nombrados con el apoyo del PP- y en este ámbito «hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro.

Considera el líder del PP que «es evidente que habrá que buscar alguna fórmula» y por ello ha traído a colación que los senadores autonómicos de Vox lo son fruto de los acuerdos que el PP alcanzó con esta formación en las comunidades conde Gobierna con respaldo de Vox.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó este lunes durante un acto celebrado en Madrid, su Contrato con España, su manera de entender el servicio público y la gobernabilidad del país. EFE/ Sergio Pérez

Feijóo ha reconocido que ambas formaciones han acordado «discreción» y «respeto» en las conversaciones. «Yo voy a seguir cumpliendo esa discreción y respeto. Ellos saben hasta dónde podemos llegar y que tenemos sentido de Estado», ha añadido.

En este momento, ha detallado el candidato del PP a la presidencia, están hablando con los de Santiago Abascal y van a seguir haciéndolo.

Voluntad de alcanzar un acuerdo

Vox ha dicho «que van a estar a la altura» y «si Vox está a la altura» el PP también lo estará, ha afirmado Feijóo.

El lunes el presidente de Vox aseguró su voluntad de llegar a algún «entendimiento» que proteja a la Cámara Alta de los acuerdos de la izquierda ya que afirmó, la alianza de las izquierdas exige «sacrificios» a los partidos de la oposición. Todo ello después del pacto de PSOE y el Frente Amplio para concurrir en coalición al Senado en 47 circunscripciones.

PP y Vox ya no pueden ir en coalición al Senado puesto que el plazo acabó el pasado viernes, por lo que las únicas fórmulas posibles ahora son que Vox renuncie a presentarse en algunas circunscripciones o que el PP meta a algún candidato de Vox en sus listas.

Feijóo ha insistido en que mantener el Senado «fuera del sanchismo» no es solo una obligación para el PP sino que es «un reto» que «convoca a todos». PP y Vox tienen el compromiso de optar no solo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario sino «de poder conseguir los 3/5», ha dicho.

El líder de los populares ha recordado que PP y Vox firmaron, tras las elecciones autonómicas, «pactos transparentes» en cuatro comunidades y que ahora, de cara a las generales, ha acordado alianzas con Unión del Pueblo Navarro y con Foro Asturias.