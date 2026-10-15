El presidente del TSJC reclama más jueces para Canarias

Juan Avello considera insuficiente la dotación prevista y advierte de que el número de jueces por habitante en el archipiélago sigue por debajo de la media europea

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha valorado positivamente el compromiso del Ministerio de Justicia para crear nuevas plazas judiciales, una medida que considera necesaria para reducir la carga de trabajo de los jueces y el número de sentencias que corresponde dictar a cada uno. Sin embargo, ha advertido de que Canarias sigue necesitando más jueces para atender las necesidades del sistema judicial.

Declaraciones: Juan Avello, presidente del Tribunal de Justicia de Canarias

Tras una visita institucional al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, Avello ha recordado que la memoria del TSJC de 2025 planteó la necesidad de crear 56 plazas, pero finalmente se habilitaron entre 28 y 30, aproximadamente la mitad de las solicitadas.

Las necesidades judiciales superan las plazas previstas

En relación con las 33 nuevas plazas anunciadas para 2027, el presidente del TSJC ha señalado que será necesario estudiar si esa dotación responde a las necesidades reales de la comunidad autónoma y trasladar las conclusiones al Ministerio de Justicia. Avello ha insistido en que las necesidades de la Justicia siempre superan los recursos que se conceden y ha recordado que España y Canarias cuentan con menos jueces por habitante que la media europea.

El magistrado también ha defendido la creación de los tribunales de instancia, al considerar que una de las ventajas de esta nueva estructura judicial es la mayor facilidad para crear plazas respecto al sistema anterior.

Juan Avello en una imagen de archivo. TSJC

Los tribunales de instancia, una apuesta por mejorar el servicio

Avello ha defendido el nuevo modelo organizativo, que ya funciona en otros países europeos, y se ha mostrado convencido de que contribuirá a mejorar la Justicia en España. No obstante, ha reconocido que su implantación ha exigido un esfuerzo extraordinario a jueces y al resto de profesionales del ámbito judicial.

El presidente del TSJC ha trasladado a Fernando Clavijo la disposición institucional del tribunal para colaborar con el Gobierno autonómico en las cuestiones que lo requieran. También ha valorado la voluntad de la Consejería de Justicia y del Ejecutivo canario de cumplir con sus responsabilidades en esta materia.

Nuevas sedes judiciales pendientes en Fuerteventura y Tenerife

Avello ha subrayado la importancia de la colaboración entre las administraciones competentes para garantizar el mejor funcionamiento posible del servicio público de Justicia, que todavía afronta importantes retos en Canarias.

Entre las actuaciones pendientes, ha destacado las nuevas instalaciones judiciales de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y la dotación de la nueva sede judicial de Santa Cruz de Tenerife.

El presidente del TSJC ha expresado su confianza en que las administraciones cumplan sus compromisos y desarrollen sus competencias, aunque ha reconocido las dificultades para avanzar en estos proyectos: «los tiempos son complicado y las tramitaciones complejas».