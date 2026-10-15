Los militares realizarán recorridos a pie y en vehículos por puntos estratégicos de la isla para reforzar la seguridad y la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio
El personal del Regimiento de Infantería «Tenerife» n.º 49 llevará a cabo durante esta semana patrullas a pie y en vehículos por distintos puntos estratégicos de El Hierro, con el objetivo de reforzar la vigilancia del territorio y contribuir a la protección de los espacios terrestres bajo soberanía nacional.
Presencia militar y prevención
Estas actuaciones buscan favorecer la prevención mediante un efecto disuasorio y forman parte de las Operaciones Permanentes de las Fuerzas Armadas, consideradas una de sus principales contribuciones a la Seguridad Nacional en tiempos de paz.
Las misiones refuerzan el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a posibles situaciones que puedan comprometer la estabilidad.
Acercamiento a la población y conocimiento del territorio
El despliegue también permite mejorar el conocimiento del entorno geográfico y social de El Hierro, al tiempo que refuerza la presencia militar y favorece el contacto directo de los efectivos con la población local.
Estas patrullas contribuyen asimismo a estrechar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, dentro de las actuaciones de vigilancia y presencia que desarrollan en el territorio nacional.
Coordinación bajo el Mando Operativo Terrestre
El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce también como comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT). Desde esta responsabilidad, planifica las operaciones de presencia y vigilancia en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, además de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.