Los militares realizarán recorridos a pie y en vehículos por puntos estratégicos de la isla para reforzar la seguridad y la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio

El personal del Regimiento de Infantería «Tenerife» n.º 49 llevará a cabo durante esta semana patrullas a pie y en vehículos por distintos puntos estratégicos de El Hierro, con el objetivo de reforzar la vigilancia del territorio y contribuir a la protección de los espacios terrestres bajo soberanía nacional.

Personal del Grupo Táctico Canarias se despliega en la isla de El Hierro. Mando de Canarias

Presencia militar y prevención

Estas actuaciones buscan favorecer la prevención mediante un efecto disuasorio y forman parte de las Operaciones Permanentes de las Fuerzas Armadas, consideradas una de sus principales contribuciones a la Seguridad Nacional en tiempos de paz.

Las misiones refuerzan el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a posibles situaciones que puedan comprometer la estabilidad.

Personal del Grupo Táctico Canarias se despliega en la isla de El Hierro. Mando de Canarias

Acercamiento a la población y conocimiento del territorio

El despliegue también permite mejorar el conocimiento del entorno geográfico y social de El Hierro, al tiempo que refuerza la presencia militar y favorece el contacto directo de los efectivos con la población local.

Estas patrullas contribuyen asimismo a estrechar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, dentro de las actuaciones de vigilancia y presencia que desarrollan en el territorio nacional.

Coordinación bajo el Mando Operativo Terrestre

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce también como comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT). Desde esta responsabilidad, planifica las operaciones de presencia y vigilancia en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, además de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.