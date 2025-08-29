Ruzzo MC, de Orishas, y Sergio Aranda, ex de Ráfaga, encabezan un cartel que combina artistas internacionales y propuestas locales

Tazacorte se prepara para vivir una nueva edición del Summer Fest, que este sábado volverá a convertir el Paseo Marítimo en un punto de encuentro cultural. El festival, ya consolidado como una de las grandes citas del verano en La Palma, ofrecerá desde las 16:00 hasta las 02:00 horas un programa gratuito cargado de música, gastronomía y actividades para todos los públicos.

La organización ha diseñado un cartel en el que se dan cita artistas internacionales, nacionales y locales. Además de los conciertos, el público encontrará una zona gastronómica con productos de la isla, sorteos, espacios dedicados a la sostenibilidad y propuestas de ocio responsable.

El plato fuerte llegará con Ruzzo MC, cofundador de Orishas, que celebrará los 25 años del mítico álbum A lo cubano. Lo hará junto a su nuevo grupo La Osha, acompañado de músicos como Kiko Ruiz y B.tal, en un espectáculo que promete combinar energía, nostalgia y el inconfundible sabor cubano de la banda pionera en fusionar rap con ritmos tradicionales.

Variedad de estilos

Otro de los nombres destacados es Sergio Aranda, exintegrante de la popular agrupación Ráfaga, referente de la cumbia internacional. El músico argentino repasará clásicos de la banda como “Mentirosa” o “Aguita”, junto a sus más recientes composiciones en solitario.

El cartel también apuesta por el talento canario con artistas como Renzzo El Selector, Fabrizio Salgado, T3nax y Aguiloche, que refuerzan el compromiso del festival con la promoción de proyectos musicales de las islas.

Impacto en la economía local

Más allá de la música, el Summer Fest tiene un importante efecto dinamizador en la economía de Tazacorte. La afluencia de público y la implicación de empresas locales en la organización lo convierten en un motor de actividad para el municipio.

Durante la presentación, el concejal de Cultura y Fiestas, Yordan Martín, agradeció la implicación de todas las entidades y animó a disfrutar del evento “en familia o con amigos, en un ambiente agradable y diferente”. Por su parte, Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, subrayó que el festival “ha logrado consolidarse a nivel insular como un espacio que combina buena música, buena gastronomía y dinamización para la costa de Tazacorte”.

La productora local Casete Verde, organizadora del festival, destacó la ilusión con la que afronta esta tercera edición, que cuenta con la promoción del Ayuntamiento de Tazacorte, el Cabildo de La Palma y la recomendación de LOS40 La Palma.