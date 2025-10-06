El magistrado del Tribunal Supremo cita a Ábalos y Koldo García ya que el último informe de la UCO profundiza en «los indicios de criminalidad» que ya constaban

José Luis Ábalos (i) y Koldo García (d). Imagen EFE

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos a declarar el próximo 15 de octubre tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó «desembolsos» de 95.437 euros del exdirigente del PSOE que provendrían de «ingresos no declarados».

El magistrado también ha citado al que fuese asesor de Ábalos, Koldo García, en este caso un día después, el 16 de octubre tras señalar la Guardia Civil que junto a su entonces mujer era «custodio y gestor» del dinero con el que se sufragaban gastos del exministro.

En su auto, dictado este lunes, el juez instructor considera que el informe de la UCO profundiza en «los indicios de criminalidad que ya constaban» en el procedimiento respecto a Ábalos y a su exasesor.

El informa policial

El informe policial señala indicios consistentes de que entre los patrimonios de José Luis Ábalos y García Izaguirre existen importantes intersecciones. En particular, Koldo García habría asumido pagos personales de Ábalos (pensión alimenticia, sueldos domésticos, regalos, cuotas hipotecarias, viajes y otros gastos), sin que consten contrapartidas en sus cuentas bancarias que justifiquen tales desembolsos.

Se plantean dos hipótesis, que García Izaguirre sufragase dichos gastos sin compensación, o que Ábalos le reembolsara en metálico o de forma desconocida. Además, se apunta a que Ábalos podría haber contado con ingresos irregulares en efectivo, en línea con las supuestas recepciones ilícitas investigadas en la causa, ya que desde 2018 hasta 2023 no retiró dinero de sus cuentas (a diferencia de antes y después de ese período).

Estas circunstancias contradicen la declaración inicial de Ábalos, quien afirmó que su relación con García Izaguirre era únicamente profesional y limitada a encargos menores.

El juez ordena que ambos investigados sean informados de los nuevos indicios patrimoniales y que se remita testimonio de la resolución a la pieza separada 20775-II, para que puedan responder en futuras declaraciones.