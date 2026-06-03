La Laguna Tenerife vs Real Madrid | Segundo partido cuartos de final playoff Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Real Madrid. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este jueves 4 de junio. Partido correspondiente al segundo partido de los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Real Madrid se enfrentan este jueves 4 de junio, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente al segundo partido de los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Real Madrid | Segundo partido cuartos de final playoff Liga Endesa

El equipo tinerfeño ganó el primer partido de los cuartos de final del playoff al Real Madrid en el Movistar Arena.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Real Madrid

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encontraba en octava posición. En cambio, el Real Madrid ocupaba la primera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Real Madrid

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado dos de ellos, incluido el último.

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