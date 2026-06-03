Del 8 al 10 de abril de 2027 la Tenerife Bluetrail regresará atravesando 15 municipios de la isla después de la suspensión por las condiciones meteorológicas de este año

Inscripciones abiertas a partir del 8 de junio. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

La Tenerife Bluetrail by UTMB®, la carrera de montaña organizada por el Cabildo de Tenerife a través de la empresa pública Ideco, abrirá el próximo 8 de junio el proceso de inscripción para su edición de 2027 a través de su web oficial. La prueba, que se celebrará del 8 al 10 de abril de 2027 atravesando 15 municipios, volverá a formar parte del circuito internacional UTMB® World Series.

El proceso de inscripción se desarrollará en varias fases. En primer lugar, y de manera prioritaria y exclusiva, podrán formalizar su inscripción los corredores que ya estaban inscritos en la edición de 2026, suspendida por las condiciones meteorológicas. Este plazo permanecerá abierto desde el 8 de junio a las 10:00 horas hasta el 12 de junio a las 23:00 horas.

Posteriormente, las inscripciones se abrirán el 17 de junio a las 10:00 horas para los deportistas que dispongan de un UTMB® Index válido y, finalmente, a partir del 19 de junio a las 10:00 horas, podrán inscribirse el resto de participantes.

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Novedades para la edición de 2027

La Tenerife Bluetrail by UTMB® continúa consolidándose como una de las grandes carreras de montaña del panorama internacional y en 2027 dará un paso más con la mayor dotación económica en premios de su historia, un total de 58.700 euros.

La próxima edición de la carrera incorporará varias novedades, entre ellas, una nueva modalidad de 68 kilómetros; la ampliación de la 73k, que pasa a convertirse en 82k, y un nuevo recorrido para la Vertical Night Challenge de 6,5 kilómetros con salida desde la playa del Socorro.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de marzo de 2027 o hasta agotarse las plazas disponibles. Como en ediciones anteriores, los más rápidos en inscribirse se beneficiarán de importantes descuentos y habrá una rebaja adicional de un 30% para los deportistas residentes en Canarias.