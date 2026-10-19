El TEA recupera el universo de Cho Juaá

La muestra abre este martes 20, a las 19:00 horas, y podrá visitarse gratuitamente hasta el 22 de noviembre

El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura mañana, martes 20, a las 19:00 horas, la exposición Cho Juaá: humor colectivo. Se trata de una propuesta que recupera la trayectoria de Eduardo Millares Sall (Las Palmas de Gran Canaria, 1924-1992), uno de los artistas canarios más significativos e influyentes del siglo XX. La muestra, comisariada por José Manuel González Reyes y Carlos M. Rodríguez «Carlines», reivindica su defensa de la caricatura de vanguardia y su contribución a la construcción de un imaginario colectivo profundamente vinculado a la identidad isleña. El público podrá acceder gratuitamente a la exposición hasta el próximo 22 de noviembre.

Una de las obras de la exposición ‘Cho Juaá: humor colectivo’. Cabildo de Tenerife

Una caricatura que trascendió el retrato

Millares Sall defendió con firmeza la renovación de la caricatura que propuso Luis Lasa. Una corriente que abandonaba la exageración grotesca de los rasgos físicos para explorar la geometría, la abstracción y el símbolo como herramientas para representar el fuero interno de las personas. Junto a artistas de su generación como Paco Martínez, Harry Beuster y Rafaely, entre otros, desarrolló una labor decisiva para reivindicar la caricatura como una expresión artística de pleno derecho, alejada de la consideración de arte menor que arrastraba.

Aunque esta vertiente vanguardista ocupa un lugar esencial en su trayectoria, la exposición pone el foco en aquello que convirtió a Millares en un creador singular: su capacidad para construir un universo humorístico propio a partir de la canariedad. Sus viñetas retrataron con ironía la idiosincrasia local y jugaron con el contraste entre la figura del mago canario, el turista y el peninsular, mediante una mirada crítica y consciente tanto de cómo se perciben los isleños a sí mismos como de la imagen que proyectan hacia el exterior.

De la prensa a la memoria popular

El recorrido reúne una amplia selección de viñetas y colaboraciones periodísticas que dan cuenta de la extraordinaria constancia creativa del artista. Entre sus trabajos más destacados figuran la sección Humor Isleño, que mantuvo durante 32 años en el Diario de Las Palmas. También, su labor al frente de El Conduto, el suplemento humorístico más longevo de Canarias. Ambas iniciativas reflejan su capacidad para conectar con los lectores y convertir la actualidad y las particularidades de la sociedad isleña en materia de reflexión y humor.

El humor gráfico ha encontrado históricamente su espacio natural en la prensa y los quioscos, mucho antes de conquistar las salas de los museos. Esa proximidad con la vida cotidiana, lejos de restarle valor artístico, constituye una de las principales fortalezas de la obra de Millares Sall. Su familiaridad con el público le permitió establecer una relación directa con varias generaciones de lectores e influir en la forma de representar y entender la identidad canaria.

Cho Juaá, un símbolo de la identidad isleña

La complicidad con el público convirtió a Cho Juaá, el personaje y alter ego del artista, en un auténtico símbolo de lo canario, capaz de trascender las páginas de los periódicos y alcanzar espacios muy diversos de la cultura popular. Millares Sall consiguió que su universo gráfico circulara por canales poco habituales para otros creadores de su tiempo, gracias a una caricatura isleña con la que buena parte de la población se identificaba.

Sus dibujos llegaron a las barajas de cartas canarias, los cuentos infantiles, los calendarios, la publicidad y las postales, e incluso dieron el salto a una serie de animación. Esa expansión convirtió su obra en parte de la memoria cotidiana de las islas y demuestra cómo el humor puede actuar como vehículo de identidad compartida. Con Cho Juaá: humor colectivo, TEA recupera un legado que une experimentación artística, crítica social y cultura popular, y reivindica la vigencia de un creador que supo retratar el carácter isleño con una voz propia.

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