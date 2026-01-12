La selección que se exhibirá estará integrada por los dieciséis cortometrajes mejor valorados por el público de la pasada edición de San Rafael en Corto

Premiados en la pasada edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto. Imagen cedida por Teatro Guiniguada

El Teatro Guiniguada de la capital grancanaria acoge el día 14 de enero, a las 19:30 horas, la proyección gratuita del palmarés oficial de la 21º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) que se desarrolló durante el pasado mes de noviembre en Santa Lucía de Tirajana, impulsada por la Asociación Cultural Gran Angular bajo el rótulo ‘Cine y Migración’.

La selección que se exhibirá con entrada libre hasta completar aforo en el citado teatro está integrada por los dieciséis cortometrajes mejor valorados por el público asistente a la pasada edición del certamen que tuvo lugar en el Víctor Jara de Vecindario.

A los tres cortometrajes premiados por el público ‘Lo que ahora ven mis ojos’, de Bright Martins, ‘Marea’, de la pareja Laura Cristini y Cristian López, ‘Toma tierra’, de Yon Bengoechea, y ‘Lejos’, de Marine Discazeaux (Premio de Distribución Domingo Socorro) se suman a la proyección los restantes cortos del palmarés ‘(A) Mar’, de Cintia Cauce; ‘La silla’, de Clara García y Mariano Reinaldos; ‘Luz & Nada’, de Daniel Santana y Luznara Noda; ‘Mar de sombras’, de Maya Álvarez; ‘Cartas al aire’, de Lucía Ramírez; ‘Nefelibata’, de Eitan Blickmen; ‘Apagada’, de Guillermo Rojo; ‘Desahogo’, de Hugo Cardozo; ‘La cita’, de Darío López; ‘Medusas’, de Iñaki Sánchez; ‘Tranquilo’, de Adrián León, y ‘Fashion victims 2.0’, de María Lorenzo.

La proyección del citado palmarés de este festival que se articula como un importante foro para la difusión de la cinematografía canaria y el apoyo a las directoras y directores noveles de las Islas, está organizada por la Filmoteca Canaria, organismo dependiente del Gobierno de Canarias.

Festival SREC

El festival SREC, que impulsa el colectivo cultural Gran Angular cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el patrocinio de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, el área de Cultura del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Canary Islands Film, se desarrollará en su edición de 2026 bajo el lema de ‘Cine y Soberanía alimentaria’.

Hay que recordar que la 21º edición de la muestra SREC proyectó un total de 104 trabajos en el transcurso de las sesiones que se desarrollaron en noviembre pasado, de los que el 70 por ciento fueron trabajos firmados por directores o directoras de Canarias. La organización trabaja ya en la edición de 2026 en esta muestra de referencia para el cortometraje en Canarias.