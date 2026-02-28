Las temperaturas máximas experimentarán ligeros descensos Será más notable en el sur de Tenerife y Gran Canaria

Este domingo predominará los cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas con probables lluvias de carácter débil y ocasional particularmente en las medianías de esa vertiente. Cielos con intervalos nubosos en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En el resto de vertientes predominio de cielos poco nubosos o despejado.

Las temperaturas máximas experimentarán ligeros descensos. Será más notable en el sur de Tenerife y Gran Canaria y en el interior y litoral oeste de Fuerteventura. Las mínimas bajarán ligeramente en el sur de Tenerife y Gran Canaria.

El viento alisio seguirá soplando en general fuerte con probables rachas muy fuerte en las vertientes sureste y noroeste, particularmente en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Podrán superar los 80 Km/h durante la primera mitad del día. El viento amainará por la tarde.

Y en el mar habrá mar combinada del norte y en canales entre islas con olas que superarán los 3m. Y en el resto de costas predominará las áreas de fuerte marejada con olas que podrán superar los 2 m de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nubosidad en cantidad variable por el norte y noreste. En el resto habrá ratos de sol. Viento alisio fuerte con rachas intensas en el suroeste por la mañana.

La Palma: Nubosidad baja más compacta por el norte y este con probable lluvias débiles y ocasionales. Viento fuerte del noreste con rachas muy fuertes en el noroeste y sureste. Temperatura máximas de 20ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos por el norte e interior. Viento moderado del noreste con rachas muy fuertes en el interior y en vertientes orientadas al sur. Temperaturas sin cambios.

Tenerife: Jornada de nubosidad baja por el norte y oeste. No se descarta algunas precipitaciones débiles. Viento alisio moderado con rachas fuertes en los extremos noroeste y sureste. Temperaturas en ligero descenso. La máxima rondará los 21ºC en la capital.

Gran Canaria: ‘Panza de burro’ en el norte y noreste con probables lluvias débiles y ocasionales. Cielos despejados en el sur. Viento del noreste fuerte con intervalos de rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas máximas entre los 18ºC -22ºC.

Fuerteventura: Nubosidad por el norte y oeste. Habrá sol en el sureste. Viento alisio moderado sin descartar rachas fuertes en el interior. Temperaturas máximas entre los 17ºC – 22ºC.

Lanzarote: Cielos nubosos por el norte y oeste. En el resto intervalos de nubes y claros. Viento alisio fuerte con rachas intensas en el interior. Temperatura máxima de 21ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos muy nubosos con viento alisio sin descartar rachas muy fuertes. Las temperaturas se moverán entre los 15ºC y los 19ºC en Caleta de Sebo.