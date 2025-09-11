ES NOTICIA

El tiempo en Canarias | Tiempo otoñal por el norte y veraniego por el sur

Nubes, lloviznas y temperaturas sin cambios para este viernes en las islas

Este viernes seguirá el contraste del alisio, con abúndate nubosidad baja y lloviznas por el Norte de las islas y tiempo soleado y agradable por el Sur.

La probabilidad de precipitaciones tenderá a disminuir a lo largo de la tarde. Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 23 – 29 ºC en costas.

Viento del Nordeste moderado, con intervalos de fuerte en costas expuestas al alisio, rachas 50 – 70km/h, predominando las brisas en costas Suroeste de las islas más altas, y girando al Este flojo +1800m.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, la marejada a fuerte marejada en el resto, y olas 1 – 2m de altura.

Por islas

El Hierro: Cielos nubosos por la cumbre, el Norte y extremo Nordeste, con algo de lluvia débil. Temperaturas sin cambios, y viento del Nordeste moderado.

La Palma: Muchas nubes por el Norte y Este con algo de lluvia débil en medianías. Alternancia de nubes y claros en el resto. Viento del Nordeste moderado en la costa.

La Gomera: Nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre con algo de lluvia débil. Sol por el Sur. Temperaturas agradables en costas, y viento del Norte moderado.

Tenerife: Abundante nubosidad baja por el norte con algo de lluvia débil en las medianías, especialmente en las del Nordeste. En el resto lucirá el sol. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Nordeste moderado en costas Sureste y Teno.

Gran Canaria: Panza de burro compacta por el Norte y la capital, con algo de lluvia débil en medianías. En el resto tiempo soleado. Temperaturas agradables, 23 – 29ºC máxima. Y viento alisio moderado a fuerte, más intenso en costas Sureste y Oeste.

Fuerteventura: Predominio de los cielos nubosos por el Norte, tendiendo a poco nubosos en el resto, temperaturas máximas 23 – 27ºC. Y viento alisio moderado.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Numerosas horas de sol por el Sur y la capital, y viento alisio moderado.

La Graciosa: Predominio de los cielos nubosos, con algunos claros en horas centrales. Temperatura agradables, y viento del Nordeste 20 – 30km/h.

