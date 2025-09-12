Gran Canaria y Fuerteventura podrían superar los 32 grados

RTVC

La previsión del tiempo en Canarias indica que este sábado veremos cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. También habrá intervalos de nubes altas en El Hierro y La Palma. Poco nuboso o despejado en el resto.

Las temperaturas ascenderán, especialmente en medianías y cumbres. Las temperaturas máximas >28-30 ºC en el sur de las occidentales y Lanzarote. En Gran Canaria y Fuerteventura podrán superarse los 32 ºC.

El viento soplará del Norte-Noreste moderado. Durante horas centrales y al final del día, será más intenso en las costas expuestas, donde se esperan rachas fuertes. En cumbres soplará de componente este flojo con intervalos moderados. En el Teide, flojo variable, predominando la componente oeste.

Y en el mar, fuerte marejada en costas del norte, con mar de fondo del norte 1,5-2m. En el sur, marejada, olas >1m.

Por isla

El Hierro: Intervalos de nubes bajas en el norte, que serán más compactos en el noreste. Intervalos de nubes altas y amplios claros en el sur por la tarde. Las temperaturas subirán notablemente en medianías del oeste.

La Palma: En litorales del norte y este habrá intervalos de nubes bajas. Algunas de evolución en interiores. A partir de mediodía también veremos intervalos de nubes altas. En horas centrales se esperan fuertes rachas en los extremos e interiores.

La Gomera: El viento será más intenso a primeras y últimas horas. En el norte veremos cielos nubosos. En el resto, sol, salvo alguna nube alta en el sureste. Las temperaturas en el sur podrán superar los 28-30 ºC.

Tenerife: En el sur de Tenerife, las máximas superarán los 30 ºC. Ambiente más suave en interiores del norte. En el norte, cielos nubosos. Intervalos de evolución en interiores sur, este y en el Teide. En horas centrales el viento será más intenso.

Gran Canaria: En el oeste y sureste, rachas ≤70 km/h. En la vertiente norte, cielos prácticamente cubiertos todo el día. En el resto de las conas predominará el sol. Las temperaturas más altas podrán superar los 32 ºC en interiores del sur.

Fuerteventura: En el sur, las temperaturas máximas rondarán los 30-32 ºC. A primeras y últimas horas, cielos nubosos. Se irá despejando por la mañana, salvo en Jandía donde permanecerán nubosos también durante la tarde.

Lanzarote: En el norte y oeste, cielos nubosos, con amplios claros por la tarde. Subirán las temperaturas, especialmente en interiores. Las máximas 28-30 ºC en el sur.

La Graciosa: Cielos nubosos por la mañana y al final de la tarde. Amplios claros en horas centrales. La temperatura máxima estará entre 26-28 ºC en Caleta del Sebo.