Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 19 de abril

Este domingo tendremos intervalos de nubes de tipo medio y alto que tenderá a poco nuboso. No se descarta que a primeras horas pueda darse alguna precipitación débil en forma de goterón acompañada de tormenta aislada en Tenerife y Gran Canaria. Calima que será más significativa en medianías y cumbres, salvo en las islas orientales que también afectará a costas.

RTVC.

Las temperaturas mínimas subirán en las islas orientales y bajarán ligeramente en las occidentales. Las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Se superarán los 30ºC en zonas de interior y oeste de las islas orientales y en el sur de Gran Canaria y Tenerife donde localmente podría alcanzarse los 34ºC.

El viento soplará flojo a moderado de componente este en costas y girará a componente oeste. En medianías y cumbres será moderado a fuerte de componente sur donde son probables rachas muy fuertes, +90Km/h, sobre todo de las cumbres de Tenerife y La Palma.

Y en el mar, habrá mar combinada del noroeste en costas abiertas al norte con olas que difícilmente superarán el 1,5m. En el resto de costas las olas no superarán el 1m.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Cielos poco nubosos o despejados. Calima generalizada. Viento de componente oeste ente flojo y moderado. Temperaturas cálidas. Máximas entre los 22ºC – 26ºC en costas.

La Palma: Intervalos de nubes medias y altas por el norte y oeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima significativa más notable en medianías. Viento de componente oeste sin descartar rachas fuertes en cumbres. Temperatura máxima que rondará los 25ºC en la capital.

La Gomera: Nubosidad media y alta particularmente por el oeste. Calima y viento de componente oeste moderado y temperaturas máximas cálidas, 23ºC – 28ºC en costas.

Tenerife: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna gota débil en forma de goterón por la mañana. Tenderá a poco nuboso.

También, probable calima, más significativa en medianías al mediodía. Viento de componente oeste moderado con probables rachas muy fuertes, +90 Km/h en cumbres. Temperaturas cálidas, e irán desde los 19ºC a los 30ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos con nubosidad de tipo medio y alto sobre todo por el sur y sureste. En el resto, poco nuboso o despejado con calima que afectará sobre todo a las medianías y cumbres.

Además, viento de componte este y rolará a componente oeste por la tarde-noche. Probables rachas muy fuertes en cumbres. Temperaturas máximas, 24ºC – 34ºC en costas.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas. Calima significativa. Viento de componente este moderado con intervalos de fuerte en el oeste durante la mañana. Temperaturas cálidas, máximas entre los 24 -34ºC.

Lanzarote: Cielos con nubosidad media y alta. Calima generalizada. Viento de componte este con intervalos de fuerte en el oeste por la mañana. Temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 29ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes medias y altas con calima. Viento de componente este entre flojo y moderado y temperaturas que irán desde 19ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.