El tiempo en Canarias se caracterizará este martes por bajada de temperaturas y una calima que empieza a remitir

Informa RTVC

Este martes descenderán las temperaturas en medianías. Sin embargo, las máximas todavía estarán entre los 32-34 ºC pudiendo superarlos localmente. Destacarán los cielos despejados, salvo intervalos de nubes bajas en costas del norte, y nubes de evolución en el entorno del Teide.

La calima irá remitiendo. Además, el viento soplará moderado del Norte-Noreste con rachas fuertes en costas e interiores noroeste y sureste. Habrá rachas >60-70 km/h. En cumbres soplará flojo de dirección variable predominando la componente norte. En el Teide será del Suroeste flojo.

Así, en el mar, fuerte marejada en costas del norte, noroeste y sureste, olas 1,5-2m. Áreas de mar gruesa mar adentro, oleaje de viento >3m.

El Tiempo en Canarias | Aumenta el viento y el oleaje, pero bajan las temperaturas. Mapa del tiempo RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: En la vertiente norte veremos intervalos nubosos, más compactos en el noreste. Calima en remisión. En el oeste se esperan rachas rondando los 70 km/h. Serán intensas también en el sur. Las temperaturas bajarán en medianías.

La Palma: Predominará el sol y la calima en altura. Nubes bajas en litorales del norte e intervalos de evolución en interiores. Habrá rachas muy fuertes en el noroeste y sureste. Temperaturas máximas ≥ 30 ºC.

La Gomera: En costas e interiores del noroeste y este, rachas máximas ≥70 km/h. Habrá algunas nubes bajas en el norte. De resto, sol y calima. En medianías sur las temperaturas máximas rondarán los 32 ºC.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte y nubes de evolución en el entorno del Teide. Calima en capas altas y cielos despejados en el resto de las zonas. Rachas intensas al sur de Anaga, noroeste y costa sureste de la isla. Temperaturas máximas ≥32 ºC.

Gran Canaria: En costas e interiores de la vertiente noroeste y sureste rachas >60-70 km/h. En el norte, intervalos de nubes bajas, más compactas al final del día. Calima remitiendo. Las temperaturas máximas ≥34 ºC.

Fuerteventura: En el sur, las temperaturas rondarán los 34 ºC. Habrá cielos nubosos en la Península de Jandía y algunos intervalos en litorales del norte y oeste. De resto sol y calima en altura. El viento será más intenso en el sur

Lanzarote: En el sur de Lanzarote, las rachas rondarán los 70 km/h. En el norte y oeste, cielos nubosos a primeras y últimas horas. Bajarán las temperaturas en interiores. Las máximas podrán superar los 28 ºC en el sur.

La Graciosa: Intervalos nubosos durante la mañana. El resto del día cielos despejados y calima en altura, perdiendo densidad a lo largo de la jornada. Temperatura máxima en Caleta del Sebo <28 ºC.