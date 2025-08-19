El tiempo en Canarias se caracterizará este miércoles por una bajada notable de temperaturas y el alisio que soplará con intensidad

Este miércoles bajarán de forma algo más notable las temperaturas, con valores que se moverán entre 23 y 32 grados de máxima. Quedarán valores puntuales de 33 – 34 grados en las medianías del Sur de Gran Canaria.

El Tiempo en Canarias | Miércoles 20 de agosto de 2025. Tiempo RTVC.

En el cielo veremos nubosidad de tipo bajo por el Norte a menos de 700 – 900m. En el resto, cielos poco nubosos o despejados y con ligera calima en remisión.

Viento del Nordeste moderado a fuerte en costas, con intervalos de muy fuerte en las zonas habituales de aceleración del alisio. Será variable flojo en cumbres, moderado del Suroeste +2200m. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, en el resto habrá olas 1 – 2m.

RTVC.

Por isla:

El Hierro: Cielos nubosos por el Norte y la capital. Mucho sol en el resto. Temperaturas en ligero descenso, y viento alisio moderado, rachas locales >60km/h.

La Palma: Nubes bajas en puntos del Norte y Este a menos de 900 – 1000m, y mucho sol en el resto. Temperaturas en ligero descenso, quedarán máximas locales >30ºC.

La Gomera: Tendremos nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre, y tiempo soleado y veraniego en el resto. Temperaturas en ligero descenso, 23 – 31ºC máxima.

Tenerife: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste a menos de 800m. Sol y restos de calima en el resto. Temperaturas más bajas, máximas entre 23 – 32ºC. Y viento alisio moderado en costas, del Suroeste moderado en El Teide.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte a menos de 700 – 800m. Sol en el resto con restos de calima en altura. Temperaturas más suaves, pero quedarán máximas locales 33 – 34ºC en medianías del Sur y Oeste. Viento alisio con intervalos fuertes.

Fuerteventura: Nubosidad baja en zonas costeras del Oeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas más suaves con viento del Nordeste moderado.

Lanzarote: Predominarán los intervalos nubosos por el Norte y Oeste, con cielos despejados en el resto. Temperaturas algo más bajas, y viento del Nordeste moderado.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos, con temperaturas algo más suaves, y viento del Nordeste 25 – 40km/h.