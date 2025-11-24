Este martes se reducirá la calima y las temperaturas irán en descenso, sobre todo, en las medianías

El tiempo en Canarias | La calima empezará a reducirse este martes por la tarde.

El polvo en suspensión que desde este domingo ha invadido las islas empezará a reducirse a partir de este martes por la noche, el miércoles es probable que tengamos el cielo más limpio aunque, otro nuevo pulso podría entrar el jueves con menor consistencia.

Esperamos un aumento en las próximas horas de nubosidad de tipo alto y de nubes bajas por el norte de las islas de mayor altura. No se descarta que la interacción de las distintas masas de aire, con aire frio en altura, pueda generar convección en el entorno del Parque Nacional del Teide.

Las temperaturas irán en descenso en general, sobre todo en las medianías y el viento empezará por la tarde a soplar del nordeste flojo.

El estado de la mar será de marejada en el norte con olas en torno a un metro de altura y marejadilla en las costas del sur.

El tiempo en Canarias por isla

El Hierro: Seguirá presente la calima gran parte del día, esperamos nubes altas y no es descartable algo de inestabilidad. Las temperaturas irán en descenso.

La Palma: Al margen de la calima que irá a menos, se verán nubes de evolución que podrían dejar alguna gota en la vertiente oeste, será un día gris con temperaturas que refrescarán.

La Gomera: La nubosidad alta será la protagonista, también irán llegando nubes bajas al norte. La calima seguirá hasta y se reducirá por la tarde. Las temperaturas bajarán.

Tenerife: Se verán nubes bajas por el norte y en municipios como Güímar. Se generarán nubes de evolución en el interior y hacia el Teide , no se descarta que acabe dejando algún chubasco.

Gran Canaria: Habrá nubes bajas en el norte y nordeste, se combinarán con los restos de calima y con las nubes altas. Las temperaturas se moverán entre los 20 y los 23 grados.

Fuerteventura: Esperamos cielos despejados por el norte de Fuerteventura y restos de calima que irá a menos, por el sur habrá nubosidad alta. Las temperaturas irán en descenso.

Lanzarote: Esperamos algunas nubes bajas dispersas por el norte y cielos más despejados en el sur con calima que irá a menos. Las temperaturas irán de los 18 a los 24 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos pocas nubes, en general y el cielo más limpio de polvo en suspensión. EL viento irá girando a nordeste y soplará flojo y refrescará.