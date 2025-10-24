Nubes altas, viento flojo y temperaturas sin grandes cambios protagonizan el tiempo para este sábado en Canarias

Informa RTVC

Este sábado las nubes serán las protagonistas. De tipo bajo especialmente en las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas, y de tipo alto en Fuerteventura y Lanzarote. Intervalos de evolución en vertientes Sur-Sureste de las islas más montañosas, especialmente en Tenerife donde se pueden caer algunas gotas sin mucha importancia. Cielos poco nubosos en el resto.

Las temperaturas apenas cambiarán, salvo un ligero descenso de las mínimas en el Oeste de La Gomera, con máximas 23 – 27ºC en costas, frescas en los pueblos de cumbre. Viento de componente Noroeste flojo, siendo más intensos de componente Oeste – Suroeste moderado +1800m en las cumbres de La Palma y Tenerife.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas del sur, áreas de fuerte marejada en las fachadas Norte de las islas, y mar combinada del Norte con olas de 1,25 a 2,5m de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Predominio de nubes altas, más abundantes en zonas de interior por evolución sobre todo en la última mitad de la tarde. Temperaturas agradables, y viento del Noroeste flojo.

La Palma: Nubosidad en cantidad variable, más compacta en medianías del norte y el sur por convección, sin descartar alguna llovizna por el Norte y Este. Temperaturas sin cambios, y viento flojo del Noroeste.

La Gomera: Cielos despejados en general, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas no cambiarán, salvo la mínima que descienden en el Oeste de la isla y habrá poco viento.

Tenerife: Algo de nubosidad baja para comenzar y nubes de evolución en la cara Sur y Este, no se descartan unas gotas sin relevancia. Temperaturas agradables, máximas 23 – 26ºC en costas. Poco viento, del Norte-Noroeste, salvo algunas rachas de mayor intensidad en la cumbre de la isla.

Gran Canaria: Jornada marcada por la presencia de nubes altas sobre todo por el Norte y la capital. Crecerá nubes de evolución en la mitad Sur y Este de la isla con muy baja probabilidad de lluvia. Temperaturas agradables, máximas 24 – 25ºC costas. Viento flojo del Noroeste.

Fuerteventura: Cielos poco nubosos por el Norte y Oeste a la primera mitad de la mañana y numerosas horas de sol el resto de la jornada. Temperaturas mínimas en un poco más frescas que ayer, máximas agradables. Poco viento de componente Norte-Noroeste.

Lanzarote: Nubes bajas por la mañana, y se irán abriendo amplios claros a medida que transcurre la jornada. Las temperaturas mínimas bajarán algún grado. Y viento del Norte-Noroeste flojo.

La Graciosa: Predominio de los cielos con nubes altas gran parte de la jornada. Temperaturas máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Noroeste flojo