El tiempo en Canarias | Nueva entrada de calima este viernes

Esperamos una nueva entrada de polvo en suspensión este viernes por las islas orientales que se irá extendiendo al resto a lo largo del día

Esperamos una nueva entrada de polvo en suspensión este viernes por las islas orientales, la calima se irá extendiendo al resto a lo largo del día. Las nubes serán más frecuentes por el norte de las de mayor altura y como mucho alguna gota se podría escapar en las medianías por la mañana en las occidentales. Hacia el sur estará mucho más despejado.

Las temperaturas irán en ligero ascenso y el viento soplará moderado del nordeste en la provincia occidental y de componente este en la oriental, también en la cumbre.

El estado de la mar será de mar de fondo del nordeste con olas en torno a un metro y medio de altura en las costas del norte y en canales entre islas en el sur habrá marejadilla.

Previsión por islas:

El Hierro: esperamos abundante nubosidad por el nordeste, no se descarta alguna gota a primera hora. Las temperaturas se moverán entre los 15y los 18 grados en la capital.

La Palma: las nubes bajas serán las protagonistas sobre todo en la vertiente este, se podrían producir precipitaciones débiles e intermitentes por la mañana, nubes dispersas por el oeste.

La Gomera: esperamos un día gris por el norte e interior y cielos más despejados hacia el sur. Baja probabilidad de lluvia. El alisio soplará moderado y las temperaturas se mantendrán.

Tenerife: la nubosidad se va a situar en torno a los 1500 m. de altitud, serán más compactas por el norte, alguna gota podría darse a primera hora. Estará despejado hacia el sur.

Gran Canaria: manto de nubes bajas por el norte y nordeste con cielos bastante despejados en el sur y en la cumbre, se notará la ligera entrada de calima. Las temperaturas subirán.

Fuerteventura: día con presencia de polvo en suspensión desde primera hora, se verán algunas nubes dispersas por el este y el cielo estará despejado en el resto.

Lanzarote: la máxima llegará a los 24 grados en Arrecife y la mínima no bajará de los 18. Esperamos cielos despejados con presencia de calima que no se irá hasta el domingo.

La Graciosa: esperamos cielos despejados casi todo el día y algo de calima en el horizonte, irá a menos el domingo. Las temperaturas recuperarán algún grado y no habrá nubes.

