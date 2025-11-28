Situación meteorológica para este sábado 29 de noviembre de 2025

Este sábado tendremos la presencia de calima que este viernes empezó a entrar por las islas más orientales y que se desplazará al resto del archipiélago durante la tarde y terminará de instalarse por completo durante el sábado.

Habrá algo de nubosidad de tipo bajo en el norte y noreste de las islas más montañosas que podrán dejar alguna gota débil e intermitente en medianías de esas vertientes, sobre todo, en La Palma. El ambiente más soleado lo encontraremos en el sur de las islas.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso en el oeste de Gran Canaria y sur de Fuerteventura. Las mínimas suben en eleste de La Gomera y bajan débilmente en amplias zonas de Gran Canaria.

El viento soplará del noreste moderado especialmente en la provincia occidental y del este y sureste en la oriental. Se acelerará durante la segunda mitad de la jornada y habrán rachas fuertes que podrán superar los 50 Km/h en los extremos de las islas, noroeste y sureste.

En cuanto al estado del mar, predominará la fuerte marejada en costas del norte y canales entre islas con olas en torno a los 2 metros de altura y el costas resguardadas del sur habrá marejadilla con olas de medio metro de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Jornada con nubosidad de tipo bajo especialmente en el noreste. No se descarta alguna gota débil. La calima continuará toda la jornada y las temperaturas se moverán entre los 14 y 17 grados en Valverde.

La Palma: Abundante nubosidad en la vertiente este de la isla que dejarán alguna gota débil e intermitente. La calima se irá retirando por la tarde y el viento será del noreste y las temperaturas irán de los 16 y 21 grados en Santa Cruz de La Palma.

La Gomera: Calima con nubosidad en el interior y norte de la isla. Viento flojo variable y temperaturas en torno a los 23 grados de máxima en San Sebastián de La Gomera.

Tenerife: Nubosidad de tipo bajo en el norte y noreste de la isla donde podrían dejar algunas gotas débiles en medianías de esa vertiente. Viento del noreste flojo y de componente este en cumbre. Presencia de calima sobre todo en el sur y temperatura máxima de 23 grados en la capital.

Gran Canaria: Manto nuboso en el norte y noreste con probabilidad baja de algunas gotas débiles. Calima siendo más abundante en el sur. Viento moderado del noreste y las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados en la capital.

Fuerteventura: Calima en toda la isla y algo de nubes bajas matinales en el norte. Viento del noreste que se acelerará y temperatura máxima de 23 grados en la capital.

Lanzarote: Cielos despejados con calima y viento del noreste. Rachas fuertes en el oeste y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 23 grados en Arrecife.

La Graciosa: Predominará la calima e irá desapareciendo a últimas horas de la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 18 y 21 grados en Caleta de Sebo.