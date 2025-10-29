El tiempo en Canarias | Otoño intermitente

Para los próximos días esperamos dos jornadas otoñales hasta que durante el fin de semana vuelvan a subir las temperaturas

Situación meteorológica para el jueves 30 de octubre de 2025

Este jueves veremos nubes bajas al norte de las islas que es probable que a primera hora dejen algún chubasco ocasional, a medida que transcurra la jornada crecerán nubes de evolución que por la tarde también dejarán lloviznas en las medianías del sur de las islas de mayor altura principalmente. Las nubes altas se verán en la provincia oriental aunque tenderán a disiparse también a última hora dejando allí el cielo mucho más despejado.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y a lo sumo bajarán algún grado en el interior.

El viento amainará en las cumbres e irá girando a nordeste para soplar en general flojo en todas las islas.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte donde las olas rondarán el metro y medio de altura y marejada en las del sur.

El tiempo en Canarias isla a isla

El Hierro: Día de nubes que aumentarán en consistencia, hay probabilidad de que se produzcan lloviznas débiles e intermitentes. Las temperaturas irán de los 16 a los 21 grados.

La Palma: Esperamos nubes bajas por el este y por el oeste con posibles precipitaciones durante buena parte de la jornada sobre todo en municipios del norte o sureste de la isla.

La Gomera: El viento volverá a perder fuerza y soplará flojo girando a nordeste. Las nubes crecerán en el interior y dejarán escapar algunas gotas por el sur de la isla por la tarde.

Tenerife: Nubosidad de tipo bajo por el norte donde dejará chubascos por la mañana. Por el sur también se esperan lloviznas durante la tarde, solo la cumbre estará despejada.

Gran Canaria: Restos de nubes altas en el sur de la isla, habrá menos nubes bajas por el norte. Las que se generen en el interior podrían acabar dejando lloviznas intermitentes por la tarde.

Fuerteventura: Cielos grises durante las primeras horas que luego tenderá a despejarse y nubes bajas de evolución en la vertiente este. Temperaturas más frescas.

Lanzarote: Veremos nubes por el norte y este de la isla, podría escaparse alguna gota por la mañana. EL viento soplará flojo y las temperaturas se moverán entre los 20 y los 26 grados.

La Graciosa: Intervalos nubosos de tipo bajo que irán a menos a lo largo del día. Amainará el viento que girará a nordeste y las temperaturas serán un poco más bajas.