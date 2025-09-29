Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 30 de septiembre de 2025 / RTVC

Toda la previsión del tiempo en Canarias para este martes 30 de septiembre. Se termina septiembre y lo hará sin mucho ruido. Esperamos nubes bajas a primera hora que alguna gota podrían dejar por el norte de las islas especialmente de Tenerife y Lanzarote y nubosidad de tipo alto que irá a más a partir del mediodía. También se generarán nubes por la tarde en zonas del sur.

El viento soplará del nordeste moderado tendiendo a amainar.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y como mucho bajarán algún grado en el interior de las islas centrales.

El estado de la mar será de fuerte marejada en el norte con olas en torno a los 2 m. de altura y marejadilla con áreas de marejada en el sur.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Martes de nubes altas y también nubes bajas sobre todo a primera hora, cae la probabilidad de lluvia y las temperaturas en Valverde irán de los 16 a los 21 grados.

La Palma: De producirse alguna gota será por el norte-nordeste a primera hora. Habrá nubosidad de tipo alto casi todo el día y menos viento que hoy. Temperaturas parecidas.

La Gomera: Día de nubes altas de paso tanto por la mañana como por la tarde y nubes bajas al norte con probabilidad de que dejan alguna gota en las medianías. Amainará el viento

Tenerife: Habrá un manto nuboso por el norte donde alguna gota se podría dar por la mañana y nubes altas en la cumbre y por el sur. Las temperaturas serán parecidas.

Gran Canaria: Se darán algunas rachas fuertes por el oeste y sureste por la tarde. Habrá nubes en las medianías del norte, alguna gota podrían dejar. Sol en el sur o con nubes altas.

Fuerteventura: Intervalos nubosos de tipo bajo por el norte por la mañana que se combinarán con nubes altas por la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre los 21 y los 26 grados.

Lanzarote: No es descartable que en el norte se produzcan algunas lloviznas intermitentes por la mañana, también habrá nubosidad de tipo alto hacia el sur. Temperaturas sin cambios.

La Graciosa: Veremos nubes altas y también nubes de tipo bajo por la mañana que alguna gota podrían dejar. Amainarán los alisios y las temperaturas serán parecidas.