Previsión del tiempo para el sábado 10 de enero de 2026

El segundo fin de semana de enero comenzará con más nubes que sol y probables lluvias débiles ocasionales en puntos del norte y este de las islas, sobre todo, en las de mayor relieve. El cielo estará nuboso en el norte la mayor parte de la jornada y conviene tener el paraguas a mano, especialmente en las medianías.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 10 de enero de 2026 / RTVC

Las temperaturas no cambiarán de forma significativa, las más cálidas se registrarán en la costa a primera hora de la tarde y oscilarán entre 19 y 22ºC. Habrá heladas en las zonas altas y cumbres de Tenerife, y no son descartables en La Palma.

El viento soplará del nordeste moderado. En el mar y en las zonas de baño las olas más grandes no llegarán al metro de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos, que podrían dejar algo de lluvia débil en el norte y el extremo este de la isla. Viento alisio moderado.

La Palma: Por décimo día consecutivo lloverá en algunas zonas, sobre todo el norte y de la comarca este. Podría helar en el entorno del Roque de los Muchachos a primera hora.

La Gomera: Cielo nuboso y no descartable lluvia débil ocasional en el norte y las cumbres. Temperatura sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

Tenerife: Ambiente nuboso en el norte y en la vertiente sureste, con probables precipitaciones débiles. Heladas en el P. N. del Teide a más de 2000 m de altitud.

Gran Canaria: Regresarán las nubes, cubrirán la mitad norte y este, y dejarán lluvias débiles en distintos momentos de la jornada. Viento alisio moderado y temperatura con pocos cambios.

Fuerteventura: Más nubes que sol y no descartable algo de lluvia débil, dispersa y ocasional. Temperatura a mediodía de 15 a 21ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos, temperatura mínima en ligero ascenso, y no descartables precipitaciones ocasionales débiles y dispersas. Viento del nordeste moderado.

La Graciosa: Tiempo fresco invernal, con más nubes que sol, y temperatura máxima de unos 19ºC. Viento alisio.