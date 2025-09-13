El tiempo en Canarias se caracterizará este domingo por el aumento de las temperaturas y cielos nubosos en el norte

Este domingo las temperaturas seguirán subiendo. Los termómetros en horas centrales podrán alcanzar los 30-32 ºC en medianías del sur. Las temperaturas más suaves se registrarán en el norte. Habrá cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas.

El tiempo en Canarias | Domingo, 14 de septiembre de 2025. Tiempo RTVC.

En la provincia oriental, destacarán las nubes altas a partir de la tarde, especialmente en El Hierro y La Palma. En las orientales, ligera calima en altura y cielos poco nubosos o despejados en Fuerteventura y Lanzarote.

Viento Norte-Noreste moderado, con intervalos fuertes en las costas expuestas. Fuerte mar adentro en las islas occidentales. Las rachas incrementarán durante la tarde >70-75km/ en costas e interiores noroeste y sureste. En cumbres será flojo del Este-Noreste. En el Teide, variable flojo.

Y en el mar, en las islas occidentales y costas oeste y sureste de Gran Canaria, predominará fuerte marejada, mar de viento del Noreste >2,5m por la tarde. En el norte de las islas orientales, las olas 1,5-2m.

Por isla:

El Hierro: En la vertiente norte, intervalos de nubes bajas. Por la tarde destacarán las nubes altas, dejando cielos grisáceos. El viento aumentará al final del día. Se prevén rachas muy fuertes en el oeste y sureste.

La Palma: Por la noche el viento dejará rachas >70 km/h en zonas altas del sur, costa sureste y noroeste. Las temperaturas ascenderán y predominará el sol durante la primera mitad. Por la tarde, las nubes altas dejarán cielos nubosos en toda la isla.

La Gomera: En el norte, cielos nubosos. Al final del día, intervalos de nubes altas. Por la tarde, el viento ganará intensidad. Las rachas serán muy fuertes en medianías y costas sur, este y oeste.

Tenerife: El viento irá incrementado durante la tarde. Se podrán alcanzar rachas de hasta 80 km/h en el extremo oeste, costa sureste, interiores del sur de Anaga y sur del área metropolitana. En el norte, cielos nubosos. Sol en el resto.

Gran Canaria: En el norte y noreste, cielos nubosos. En horas centrales, las nubes se retirarán más hacia la costa. Sol en el resto sin descartar una ligera calima. El viento será más intenso en el oeste y sureste.

Fuerteventura: Las rachas más intensas estarán en interiores y oeste al final del día. A primeras horas, nubes bajas en el oeste e interiores. Durante el día destacará el sol y algo de polvo en suspensión. En la península de Jandía permanecerá nuboso.

Lanzarote: A primeras horas, nubes bajas en el oeste. El esto del día poco nuboso o despejado en el norte y oeste. Sol en el resto y ligera calima en altura.

La Graciosa: Cielos poco nubosos o despejados a primeras horas. El resto del día, el sol protagonizará la jornada. Se notará una ligera calima en capas altas.