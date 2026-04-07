El tiempo en Canarias | Miércoles de nubes y oleaje

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 8 de abril

Tras el paso del frente esperamos nubes en el norte de las islas que podrían seguir dejando algunas precipitaciones débiles, nada importante, también por el sur de las de mayor relieve las nubes que vayan creciendo podrían dejar alguna gota por la tarde. Estarán de paso por las orientales en lo que llega una borrasca al entorno del Golfo de Cádiz.

Imagen RTVC

El viento se acelerará de madrugada en las zonas de cumbre y al rebasarlas, soplará de componente norte y durante el día será menos intenso hasta de nuevo bien entrada la noche.

Las temperaturas irán en descenso, tanto las máximas como las mínimas.

El estado de la mar se complicará con olas que podrían rondar los 4-5 metros de altura por el norte de las islas más montañosas y norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote.

El tiempo por islas:

El Hierro: Las nubes seguirán presentes y se notará el aumento de humedad y el fresco, las temperaturas irán de los 11 a los 14 grados en Valverde y se podría escapar alguna gota.

La Palma: Quedarán nubes residuales con algunas precipitaciones más bien por el norte. El viento irá a más por la noche en el este y las temperaturas irán de los 14 a los 19 grados.

La Gomera: Esperamos un día gris y húmedo en el norte e interior y más soleado hacia la costa del sur. El viento ganará fuerza en el centro a última hora. Las temperaturas bajarán.

Tenerife: Se notarán las rachas en aumento sobre todo en el área metropolitana y durante la noche en la zona de crestería. Las nubes se acumularán en el norte con posibles chubascos.

Gran Canaria: Nubes buena parte del día primero en la mitad norte con posibilidad de precipitaciones débiles y también en el sur generándose durante el día. Hará más frío.

Fuerteventura: Intervalos nubosos con claros serán más frecuentes por la tarde y hacia el sur. El viento soplará moderado y las temperaturas irán en descenso.

Lanzarote: Esperamos algo de inestabilidad en lo que se acerca la borrasca, más el jueves que este miércoles. Habrá nubes bajas casi todo el día pasando de norte a sur. Refrescará.

La Graciosa: Las nubes estarán presentes casi todo el día, el viento irá en aumento sobre todo por la noche y complicará la situación marítima. Las temperaturas serán más bajas.