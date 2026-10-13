Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 14 de octubre, con aumento de las temperaturas

Este miércoles veremos nubes de diferente tipo. Bajas por el Norte-Nordeste de las islas más altas, especialmente a primeras y últimas horas, sin descartar algunas gotas en medianías durante la madrugada. Y altas cruzando el archipiélago, sin consecuencias y dejando pasar los rayos del sol.

Previsión del tiempo para el miércoles 14 de octubre

Las temperaturas tienden a subir, especialmente las máximas en medianías y cumbres, valores 24 – 29ºC en costas.

Viento del Nordeste moderado en costas, a menos por la tarde cuando girará al Este flojo en medianías y al Sureste flojo en cumbres.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, áreas de marejada en altamar, y olas 1 – 1,5m.

Previsión por islas

EL HIERRO: Intervalos nubosos, más compactos en el entorno de la capital. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, y viento alisio moderado en la costa.

LA PALMA: Cielos nubosos por el Norte y Este, sin descartar alguna llovizna residual en medianías. Sol y nubes altas en el resto. Temperaturas que tienden a subir.

LA GOMERA: Nubes bajas por el Norte, y sol con pinceladas de nubes altas en el resto. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, y viento del Nordeste moderado en la costa.

TENERIFE: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos por el Norte a primeras y últimas horas. En el resto lucirá el sol con intervalos de nubes altas. Temperaturas al alza en medianías y cumbres, y viento alisio girando al Este-Sureste en cumbres.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte y la capital, especialmente a primeras y últimas horas, perdiendo altitud. En el resto numerosas horas de sol con intervalos de nubes altas. Subirán las temperaturas máximas en medianías y cumbres. Alisio en la costa.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos de tipo bajo al amanecer, y de tipo alto en resto de la jornada con numerosas horas de sol. Temperaturas en ligero ascenso en interiores.

LANZAROTE: Se alternarán las nubes bajas matinales por el Norte con las de tipo alto en el resto. Ratos de sol, temperaturas diurnas en ligero ascenso, y alisio flojo a moderado.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperatura máxima 26ºC en Caleta del Sebo. Y viento del Nordeste 15 – 30km/h