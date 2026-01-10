Previsión del tiempo para el domingo 11 de enero de 2026

Antes de los cambios que llegarán el martes, la semana se despedirá con tiempo estable. Veremos menos nubes en la mitad oriental del archipiélago donde predominarán los cielos poco nubosos. Nubosidad baja retenida por el Norte y Este de las islas occidentales, sin descartar algunas lloviznas dispersas y ocasionales en La Palma. E intervalos de evolución en puntos del Suroeste de La Palma y Tenerife.

Las temperaturas diurnas subirán ligeramente en cumbres, valores 19 – 23ºC en costas, seguirá el ambiente fresco a primeras y últimas horas. Viento del Este-Nordeste flojo a moderado, perdiendo intensidad por la tarde cuando girará al Sureste en las cumbres de Gran Canaria. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas Suroeste de las islas más altas, la marejada en el resto, y habrá oleaje de fondo del Noroeste 1,5 – 2m.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos más compactos en zonas de interior y la cumbre. Ratos de sol en costas. Temperaturas agradables y viento del Este-Nordeste flojo a mod.

LA PALMA: Ambiente nubosos por el Norte y Este, sin descartar algunas lloviznas intermitentes en medianías. Intervalos de evolución por el Oeste con poco viento.

LA GOMERA: Predominio de los cielos poco nubosos salvo por el Norte y la cumbre donde habrá nubosidad baja. Temperaturas suaves, frescas a primeras y últimas horas.

TENERIFE: Predominarán los intervalos nubosos por el Norte y Este, de evolución en puntos del Suroeste. Ratos de sol en el resto con temperaturas diurnas en ligero ascenso en cumbres. Y viento del Este-Nordeste flojo a moderado, disminuyendo.

GRAN CANARIA: Panza de burro matinal en puntos del Norte y Nordeste, dando paso al sol. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso en cumbres, máximas 19 – 23ºC en costas. Y viento del Nordeste flojo a moderado.

FUERTEVENTURA: Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas en puntos del Este y Jandía. Temperaturas sin cambios, y viento del Este-Sureste flojo.

LANZAROTE: Numerosas horas de sol salvo algunas nubes bajas en parte del Norte y Este. Temperaturas frescas al amanecer, agradables en horas centrales. Poco viento.

LA GRACIOSA: Predominarán los intervalos de nubes bajas con amplios ratos de sol. Las temperaturas apenas cambiarán, y el viento será del Este-Nordeste 10 – 25km/h.